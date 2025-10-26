Меню
Два месяца учил «штандартенфюреров» и напрасно: кто озвучил Гелу Месхи в сериале «Берлинская жара»

26 октября 2025 18:08
Кадр из сериала «Берлинская жара»

Голос актера зрители не услышали.

Этой осенью на экраны вышла важная сериальная новинка — «Берлинская жара». Проект погружает в напряжённый мир атомного проекта, показывая судьбы людей на фоне войны.

Одну из ключевых ролей исполнил харизматичный Гела Месхи. Но несмотря на всю подготовку актера к работе, его голоса с экрана зрители так и не услышали.

Сюжет сериала «Берлинская жара»

Лето 1943 года. Советская разведка узнаёт, что нацисты активно работают над созданием атомной бомбы. В Берлин под прикрытием внедряется агент Франс Хартман, которому поручают сорвать немецкие планы.

Его миссия сразу усложняется: приходится втягивать в опасную игру самого шефа немецкой разведки Шелленберга, а главной целью становится знаменитый физик Вернер Гейзенберг. Неожиданная встреча с сотрудницей германского МИД Дори полностью переворачивает жизнь Хартмана, добавляя в шпионские интриги личную драму.

А в Москве Игорь Курчатов с командой учёных бьётся над созданием советского атомного проекта. На кону — не только победа в войне, но и предотвращение ядерного шантажа со стороны союзников.

Кадр из сериала «Берлинская жара»

Кто озвучивает Гелу Месхи в сериале «Берлинская жара»

Сотни часов подготовки и десятки локаций — всё это помогло актерам погрузиться в образы. Гела Месхи, исполнивший роль Франса Хартмана, рассказывал, что играл не супергероя в духе Бонда, а живого человека, который движется к цели ради идеи, а находит любовь.

Для вдохновения он пересматривал «17 мгновений весны».

«Обожаю этот фильм, смотрел его еще ребенком вместе с бабушкой. А сейчас увидел по-новому и взял для своей роли какие-то интересные нюансы у Штирлица», — признался актер в интервью для Metro.

Самым сложным оказалось заучивание длинных монологов с немецкими званиями и датами — два месяца у актера ушло на зубрёжку.

«Все эти "штандартенфюрер", "бригадефюрер", конфигурации, даты, очень трудно было запомнить», — объяснял Месхи.

Но зрители в итоге не услышали голос Месхи — по данным kino-teatr.ru, его героя озвучил Александр Хошабаев. Так что титанический труд актёра остался за кадром в прямом смысле слова.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ.

Фото: Кадры из сериала «Берлинская жара»
Светлана Левкина
