Два хита на российских каналах оказались турецкими ремейками: эти сериалы вы видели, но не знали их настоящую историю

9 января 2026 15:42
Кадр из сериала «Дело чести»

И совсем нефакт, что российская адаптация оказалась лучше.

Российские зрители давно влюбились в турецкие сериалы — за эмоции, драму и героев, которым веришь. Но мало кто догадывается, что некоторые хиты федеральных каналов на самом деле родом из Стамбула.

Российские студии всё чаще покупают права на адаптацию и переснимают сюжеты под местные реалии. Иногда выходит почти один в один, а иногда — совсем другая история.

«Дело чести»: братья против братьев

Турецкий сериал 2014 года рассказывал о двух братьях, которые после гибели отца оказываются по разные стороны закона. Один выбирает путь мести, второй — честной службы. В российской версии 2017 года история переехала в Москву, а братья получили лица Алексея и Андрея Чадовых.

Сюжет почти не изменился: трагедия, любовь к одной женщине и внутренний разлом семьи. Разница лишь в интонации. Турецкий оригинал больше играет на эмоциях и паузах, а российская версия делает ставку на динамику и городскую криминальную среду.

«Осколки»: подмененные дети

В Турции этот сериал вышел под названием «Вдребезги» и стал настоящей сенсацией. Двух девочек перепутали в роддоме, и спустя 15 лет правда разрушает сразу две семьи. В российской версии история повторяется почти дословно, но теряет часть той самой восточной страсти.

Герои в отечественной адаптации выглядят аккуратнее и холоднее, тогда как в оригинале каждое чувство буквально вырывается наружу. Именно поэтому турецкие зрители и сегодня пересматривают «Вдребезги», а российские «Осколки» вспоминают реже.

Обе истории показывают одно: сценарии у турок сильные, но именно их манера играть, любить и страдать делает эти сериалы такими притягательными. И скопировать это оказалось куда сложнее, чем купить права.

Фото: Кадр из сериала «Дело чести»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
