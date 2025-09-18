Два детективных сериала, где нет ни одной слабой минуты: критики одобрили на 100%, зрители пищат от восторга

Когда и критики, и зрители сходятся – значит, стоит включать прямо сейчас.

В 2025 году мир получил два детективных сериала, в оценке которых единодушно сошлись и критики, и зрители. Если коротко — то все в восторге.

И британский «Линли», и американский «Баллард» получили 100% одобрения профессиональных рецензентов на Rotten Tomatoes. Зрители на IMDb тоже ставят им высокие оценки и активно обсуждают каждую деталь.

«Линли»

Британский сериал знакомит зрителей с непростым дуэтом — сержант Барбарой Хейверс и инспектором Томасом Линли.

Их прошлые конфликты мешают работе, но новое дело не ждёт: убийство на частном острове сразу превращает первый рабочий день в испытание.

Атмосфера классики Агаты Кристи сочетается здесь с современным напряжённым сюжетом и драмой характеров.

«Баллард»

Американский проект рассказывает о Рене Боллард, детективе, расследующем старые нераскрытые дела в Лос-Анджелесе.

В центре сюжета — столкновение личных травм и профессиональных вызовов.

В главной роли — Мэгги Кью. Многие зрители называют её главным козырем сериала: персонаж одновременно жёсткий и ранимый.

Рейтинги и отзывы зрителей

Название сериала IMDb рейтинг Что пишут зрители «Линли» (2025) 7,1/10 «Очень сильная химия между героями, диалоги и расследование держат внимание до конца серии» «Баллард» (2025) 7,9/10 «Сильная актёрская игра, каждую серию смотрела на одном дыхании, хочется продолжения»

