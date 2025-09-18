Два детективных сериала, где нет ни одной слабой минуты: критики одобрили на 100%, зрители пищат от восторга

В 2025 году мир получил два детективных сериала, в оценке которых единодушно сошлись и критики, и зрители. Если коротко — то все в восторге.
И британский «Линли», и американский «Баллард» получили 100% одобрения профессиональных рецензентов на Rotten Tomatoes. Зрители на IMDb тоже ставят им высокие оценки и активно обсуждают каждую деталь.
«Линли»
Британский сериал знакомит зрителей с непростым дуэтом — сержант Барбарой Хейверс и инспектором Томасом Линли.
Их прошлые конфликты мешают работе, но новое дело не ждёт: убийство на частном острове сразу превращает первый рабочий день в испытание.
Атмосфера классики Агаты Кристи сочетается здесь с современным напряжённым сюжетом и драмой характеров.
«Баллард»
Американский проект рассказывает о Рене Боллард, детективе, расследующем старые нераскрытые дела в Лос-Анджелесе.
В центре сюжета — столкновение личных травм и профессиональных вызовов.
В главной роли — Мэгги Кью. Многие зрители называют её главным козырем сериала: персонаж одновременно жёсткий и ранимый.
Рейтинги и отзывы зрителей
|Название сериала
|IMDb рейтинг
|Что пишут зрители
|«Линли» (2025)
|7,1/10
|«Очень сильная химия между героями, диалоги и расследование держат внимание до конца серии»
|«Баллард» (2025)
|7,9/10
|«Сильная актёрская игра, каждую серию смотрела на одном дыхании, хочется продолжения»
Также прочитайте: Шесть серий — и ни секунды лишней: этот детективный сериал затягивает так, что начинаешь вечером, а заканчиваешь утром