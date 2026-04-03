«Душегубы» после 2025 года будто исчезли с радаров НТВ: зрители гадают, будет ли 3 сезон и когда он вернётся — новости есть

Фанаты уверены, что это еще не конец и прощаться рано.

«Душегубы» остаются одним из немногих российских детективов, которые работают с реальными уголовными делами без попытки их упростить.

Первый сезон вышел в 2021 году и был основан на «деле Витебского душителя», второй показали с 6 по 10 октября 2025 года. После финала зрители сразу начали ждать продолжение, но с третьим сезоном ситуация пока остаётся неопределённой.

Будет ли 3 сезон «Душегубов»

На апрель 2026 года ни НТВ, ни продюсеры не подтвердили съёмки третьего сезона. Официального анонса нет, как и даты выхода. При этом проект показывает стабильный интерес аудитории, что обычно становится главным аргументом для продления.

Индустриальная логика подсказывает возможные сроки. Между первым и вторым сезонами прошло около четырёх лет, но второй цикл снимался в более сложных условиях. При стандартном производстве новый сезон мог бы появиться не раньше конца 2026 года или уже в 2027-м. Пока это прогнозы, а не подтверждённые данные.

Что могут показать в новом сезоне

Сюжет «Душегубов» строится вокруг следователя Леонида Ипатьева, роль которого исполняет Сергей Марин. История разворачивается в СССР, где официально отрицалось существование серийных убийц, а расследования велись в режиме строгой секретности. Именно это противоречие — между реальностью и системой — стало основой сериала.

Если проект получит продолжение, он, вероятно, сохранит ту же структуру. В центре снова окажется расследование громкого дела, а вместе с ним — давление со стороны власти и общества.

В основном касте ожидается возвращение ключевых актёров: Зои Бербер, Александра Самойленко, Сергея Чиркова и Софьи Синицыной, хотя официального подтверждения пока нет.

Пока «Душегубы» остаются в статусе ожидания. Проект не закрыт, но и не продлён, а значит, всё зависит от решения канала и сроков производства.