«Душегубы 2», «Извозчик», «Законник» и другие: долгожданные сериальные премьеры НТВ в октябре — а «Подслушано в Рыбинске» перекочует из цифры

1 октября 2025 17:38
Кадры из сериалов «Душегубы», «Законник», «Извозчик»

Канал формирует самую насыщенную сетку сезона и делает ставку на драматичные истории.

НТВ в октябре готовит зрителям сразу несколько громких премьер. В эфире стартуют продолжения полюбившихся проектов и абсолютно новые драмы.

Среди ключевых событий — выход «Душегубов 2», а также запуск целого блока сериалов, которые займут первые позиции в эфирной сетке.

«Душегубы 2» — с 6 октября

Продолжение детективной истории открывает октябрь. Маньяк Самойлов сбегает при перевозке из психиатрической клиники.

Подмосковье потрясает новое преступление, и герои снова вступают в схватку со злом. Второй сезон обещает быть ещё напряжённее первого.

«Краш» — октябрь

Герой Юрия Дейнекина, Сергей Крашенников, — автомеханик и бывший гонщик. После трагической аварии он оказывается втянут в расследование преступлений, связанных с подпольными гонками.

В каждой серии — опасные заезды, криминальные разборки и личная драма героя, которому приходится балансировать между прошлым и настоящим. Выходит на НТВ в октябре, точная дата пока неизвестна.

«Законник» — с 13 октября

Главный герой — бывший следователь, вынужденный вернуться к работе после долгого перерыва. Он берётся за дела, от которых отказались другие: громкие убийства, коррупция и замешанные в них люди с властью.

Сериал показывает борьбу человека, который понимает цену закона, но сталкивается с теми, для кого он — пустой звук.

«Законник»

«Извозчик» — с 13 октября

В центре сюжета — бывший офицер, который после службы работает частным извозчиком. Его ночные рейсы становятся поводом для встреч с разными людьми, и однажды герой становится свидетелем преступления.

Теперь он вынужден выбирать: закрыть глаза или вмешаться в чужую жизнь.

«Кукушонок» — с 13 октября

История молодой женщины, оказавшейся в приёмной семье. Спустя годы её тайна раскрывается, и вокруг неё разворачивается борьба за наследство и право на любовь.

«Кукушонок» — это драма о том, что родство не всегда определяется кровью, но тайны прошлого способны разрушить любую жизнь.

«Лепила» — с 13 октября

Медицинский триллер о хирурге, который берётся за самые сложные операции. Его профессиональные победы стоят дорого: он балансирует на грани закона и морали, сталкивается с теневой стороной медицины и понимает, что его пациенты связаны куда больше, чем кажется.

«Лепила»

«Мёртвая точка» — с 13 октября

В провинциальном городе происходит серия загадочных убийств. Следствие буксует: улики исчезают, свидетели молчат.

Главная героиня — оперативница, которая берётся за дело, от которого отказались все. Динамика и напряжение в духе классических триллеров.

«Ночной» — с 13 октября

Главный герой — охранник ночного клуба, который втянут в криминальные разборки.

Его жизнь делится на две части: днём он пытается быть обычным человеком, ночью сталкивается с бандитами, полицией и предательством близких. Атмосфера — мрачный нуар с акцентом на личный выбор героя.

«Ночной»

«Один за всех» — с 13 октября

История о группе друзей, которые много лет назад потеряли одного из своих. Спустя время их судьбы снова пересекаются в расследовании, и каждый вынужден доказать, что способен встать за другого.

Сериал соединяет драму отношений и динамику детектива.

«Подслушано в Рыбинске» — телепремьера октября

Комедийная драма, основанная на популярных интернет-историях. В сериале показывают жизнь провинциального города: сплетни, неожиданные находки, бытовые конфликты и местный колорит.

Это лёгкий проект, который станет «глотком воздуха» на фоне мрачных драм. О точной дате выхода объявят позже.

Совместные проекты

В октябре также готовятся к показу четыре крупных проекта в партнёрстве с онлайн-платформами: «Айда» (START), «Жар», «Константинополь» (ИВИ) и «Тоннель» (Kion), сообщает дзен-канал Мир современного кино.

Также прочитайте: Шесть российских премьер, мимо которых пройти невозможно: Петров теряет память, а Козловский открывает дверь в потусторонний мир

Фото: Кадры из сериалов «Душегубы», «Законник», «Извозчик», «Лепила», «Ночной»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
