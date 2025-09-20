Думали, все тайны хайдов уже раскрыты? Создатели «Уэнсдэй» намекнули, что покажут в 3 сезоне

Еще не все карты выложены на стол.

Пока зрители еще полны впечатлений от второго сезона «Уэнсдэй», создатели кинули наживку для третьего сезона. История Тайлера Галпина не закончилась — она только начинается.

В центре внимания — хайды

Хайды всегда оставались самыми загадочными изгоями «Невермора». Они превращаются в чудовищ, теряют контроль и обычно подчиняются хозяевам.

Во 2 сезоне Тайлер Галпин потерял мать-хозяйку и оказался уязвимым, но в финале получил приглашение в тайное сообщество хайдов. В 3 сезоне зрителям впервые покажут, как живут эти существа без людей-кукловодов и есть ли способ разрушить их рок.

Что ждёт Тайлера

Создатели сериала уже намекнули: сюжет Тайлера станет мрачной историей поиска равновесия. С одной стороны — ненависть к себе, с другой — желание выжить и научиться управлять силами.

Хайдов сравнили с людьми, которым вынесли смертный приговор болезнью, но которые ищут шанс жить. Вопрос в том, выдержит ли сам Тайлер и какую цену придётся заплатить за контроль.

Уэнсдэй и Энид

Пока Тайлер будет искать ответы, Уэнсдэй займётся спасением лучшей подруги. Энид Синклер после событий 2 сезона осталась навсегда в звериной форме. Теперь Уэнсдэй должна найти способ снять проклятие, иначе их дружба станет историей о вечной разлуке.

Когда ждать премьеру

Netflix пока держит дату начала съёмок в секрете. Но ясно, что 3 сезон обещает быть самым мрачным и мистическим: мифология хайдов, новые союзы и борьба за человечность выйдут на первый план.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.