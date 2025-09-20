Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Думали, все тайны хайдов уже раскрыты? Создатели «Уэнсдэй» намекнули, что покажут в 3 сезоне

Думали, все тайны хайдов уже раскрыты? Создатели «Уэнсдэй» намекнули, что покажут в 3 сезоне

20 сентября 2025 11:21
Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Еще не все карты выложены на стол.

Пока зрители еще полны впечатлений от второго сезона «Уэнсдэй», создатели кинули наживку для третьего сезона. История Тайлера Галпина не закончилась — она только начинается.

В центре внимания — хайды

Хайды всегда оставались самыми загадочными изгоями «Невермора». Они превращаются в чудовищ, теряют контроль и обычно подчиняются хозяевам.

Во 2 сезоне Тайлер Галпин потерял мать-хозяйку и оказался уязвимым, но в финале получил приглашение в тайное сообщество хайдов. В 3 сезоне зрителям впервые покажут, как живут эти существа без людей-кукловодов и есть ли способ разрушить их рок.

Что ждёт Тайлера

Создатели сериала уже намекнули: сюжет Тайлера станет мрачной историей поиска равновесия. С одной стороны — ненависть к себе, с другой — желание выжить и научиться управлять силами.

Хайдов сравнили с людьми, которым вынесли смертный приговор болезнью, но которые ищут шанс жить. Вопрос в том, выдержит ли сам Тайлер и какую цену придётся заплатить за контроль.

Уэнсдэй и Энид

Пока Тайлер будет искать ответы, Уэнсдэй займётся спасением лучшей подруги. Энид Синклер после событий 2 сезона осталась навсегда в звериной форме. Теперь Уэнсдэй должна найти способ снять проклятие, иначе их дружба станет историей о вечной разлуке.

Когда ждать премьеру

Netflix пока держит дату начала съёмок в секрете. Но ясно, что 3 сезон обещает быть самым мрачным и мистическим: мифология хайдов, новые союзы и борьба за человечность выйдут на первый план.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом Читать дальше 26 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Читать дальше 28 сентября 2025
Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Читать дальше 27 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше