Думали, угадаете убийцу за 5 минут? Вот 3 детективных сериала, которые делают это невозможным

Если вам кажется, что современные детективы предсказуемы и уже на середине эпизода можно назвать убийцу — эти сериалы докажут обратное.
У них нет простых разгадок, а каждая новая улика только путает следы. Высокие рейтинги на IMDb и КиноПоиске подтверждают: эти проекты стали настоящими хитами последних лет.
«Невозможно поверить» / Unbelievable (2019)
В основе сюжета реальные события. Молодая девушка Мари заявляет в полицию о нападении, но детективы не находят доказательств и обвиняют её во лжи.
Через несколько лет две женщины-детектива находят связь между похожими делами в разных штатах.
Каждый эпизод добавляет новые слои расследования: прошлое Мари, ошибки полиции, личные тайны героев.
Сериал не отпускает до финала и получил восторженные отзывы зрителей и критиков.
КиноПоиск: 7,7 • IMDb: 8,3
«Люцифер» / Lucifer (2016–2021)
Что будет, если сам владыка ада уйдёт в отпуск и станет помогать полиции Лос-Анджелеса?
Люцифер Морнингстар открывает ночной клуб и наслаждается земной жизнью, пока не сталкивается с расследованием убийства.
Вместе с детективом Хлоей Деккер он раскрывает запутанные дела, играя по своим правилам.
Смешение детектива, мистики и юмора сделало сериал культовым, а его динамичные сюжеты — невероятно захватывающими, пишет дзен-канал Kinocentr.
КиноПоиск: 7,7 • IMDb: 8,0
«Смертельное оружие» / Lethal Weapon (2016–2019)
Основанный на легендарной франшизе фильмов, сериал предлагает обновлённую версию тандема детективов с совершенно разными характерами.
Роджер Мерто — осторожный семьянин, Мартин Риггс — безрассудный одиночка, готовый рисковать жизнью ради дела.
Их расследования полны напряжения, драйва и неожиданных развязок, которые невозможно предугадать.
КиноПоиск: 7,4 • IMDb: 7,8
|Сериал
|Годы выхода
|IMDb
|КиноПоиск
|Невозможно поверить
|2019
|8,3
|7,7
|Люцифер
|2016–2021
|8,0
|7,7
|Смертельное оружие
|2016–2019
|7,8
|7,4
