Думали, угадаете убийцу за 5 минут? Вот 3 детективных сериала, которые делают это невозможным

Если вам кажется, что современные детективы предсказуемы и уже на середине эпизода можно назвать убийцу — эти сериалы докажут обратное.

У них нет простых разгадок, а каждая новая улика только путает следы. Высокие рейтинги на IMDb и КиноПоиске подтверждают: эти проекты стали настоящими хитами последних лет.

«Невозможно поверить» / Unbelievable (2019)

В основе сюжета реальные события. Молодая девушка Мари заявляет в полицию о нападении, но детективы не находят доказательств и обвиняют её во лжи.

Через несколько лет две женщины-детектива находят связь между похожими делами в разных штатах.

Каждый эпизод добавляет новые слои расследования: прошлое Мари, ошибки полиции, личные тайны героев.

Сериал не отпускает до финала и получил восторженные отзывы зрителей и критиков.

КиноПоиск: 7,7 • IMDb: 8,3

«Люцифер» / Lucifer (2016–2021)

Что будет, если сам владыка ада уйдёт в отпуск и станет помогать полиции Лос-Анджелеса?

Люцифер Морнингстар открывает ночной клуб и наслаждается земной жизнью, пока не сталкивается с расследованием убийства.

Вместе с детективом Хлоей Деккер он раскрывает запутанные дела, играя по своим правилам.

Смешение детектива, мистики и юмора сделало сериал культовым, а его динамичные сюжеты — невероятно захватывающими, пишет дзен-канал Kinocentr.

КиноПоиск: 7,7 • IMDb: 8,0

«Смертельное оружие» / Lethal Weapon (2016–2019)

Основанный на легендарной франшизе фильмов, сериал предлагает обновлённую версию тандема детективов с совершенно разными характерами.

Роджер Мерто — осторожный семьянин, Мартин Риггс — безрассудный одиночка, готовый рисковать жизнью ради дела.

Их расследования полны напряжения, драйва и неожиданных развязок, которые невозможно предугадать.

КиноПоиск: 7,4 • IMDb: 7,8

