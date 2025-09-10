Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Думали, угадаете убийцу за 5 минут? Вот 3 детективных сериала, которые делают это невозможным

Думали, угадаете убийцу за 5 минут? Вот 3 детективных сериала, которые делают это невозможным

10 сентября 2025 18:08
Кадры из сериалов «Невозможно поверить», «Смертельное оружие», «Люцифер»

Сюжеты держат интригу до последних секунд.

Если вам кажется, что современные детективы предсказуемы и уже на середине эпизода можно назвать убийцу — эти сериалы докажут обратное.

У них нет простых разгадок, а каждая новая улика только путает следы. Высокие рейтинги на IMDb и КиноПоиске подтверждают: эти проекты стали настоящими хитами последних лет.

«Невозможно поверить» / Unbelievable (2019)

В основе сюжета реальные события. Молодая девушка Мари заявляет в полицию о нападении, но детективы не находят доказательств и обвиняют её во лжи.

Через несколько лет две женщины-детектива находят связь между похожими делами в разных штатах.

Каждый эпизод добавляет новые слои расследования: прошлое Мари, ошибки полиции, личные тайны героев.

Сериал не отпускает до финала и получил восторженные отзывы зрителей и критиков.

КиноПоиск: 7,7 • IMDb: 8,3

"Невозможно поверить"

«Люцифер» / Lucifer (2016–2021)

Что будет, если сам владыка ада уйдёт в отпуск и станет помогать полиции Лос-Анджелеса?

Люцифер Морнингстар открывает ночной клуб и наслаждается земной жизнью, пока не сталкивается с расследованием убийства.

Вместе с детективом Хлоей Деккер он раскрывает запутанные дела, играя по своим правилам.

Смешение детектива, мистики и юмора сделало сериал культовым, а его динамичные сюжеты — невероятно захватывающими, пишет дзен-канал Kinocentr.

КиноПоиск: 7,7 • IMDb: 8,0

«Смертельное оружие»

«Смертельное оружие» / Lethal Weapon (2016–2019)

Основанный на легендарной франшизе фильмов, сериал предлагает обновлённую версию тандема детективов с совершенно разными характерами.

Роджер Мерто — осторожный семьянин, Мартин Риггс — безрассудный одиночка, готовый рисковать жизнью ради дела.

Их расследования полны напряжения, драйва и неожиданных развязок, которые невозможно предугадать.

КиноПоиск: 7,4 • IMDb: 7,8

Сериал Годы выхода IMDb КиноПоиск
Невозможно поверить 2019 8,3 7,7
Люцифер 2016–2021 8,0 7,7
Смертельное оружие 2016–2019 7,8 7,4

Также прочитайте: Три свежих детектива, после которых сложно вернуться к обычным сериалам: даже круче хитов Netflix

Фото: Кадры из сериалов «Невозможно поверить», «Смертельное оружие», «Люцифер»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят 1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят Читать дальше 29 сентября 2025
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2 Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2 Читать дальше 28 сентября 2025
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи» Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи» Читать дальше 28 сентября 2025
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Читать дальше 28 сентября 2025
Когда хочется адреналина — включайте эти два сериала-триллера, и сон отменяется Когда хочется адреналина — включайте эти два сериала-триллера, и сон отменяется Читать дальше 28 сентября 2025
7 фантастических сериалов, которые стоит посмотреть без колебаний: космос, антиутопии и андроиды 7 фантастических сериалов, которые стоит посмотреть без колебаний: космос, антиутопии и андроиды Читать дальше 28 сентября 2025
Виноват ли Антибиотик? Кто реально столкнул Челищева и Гуся в «Бандитском Петербурге» Виноват ли Антибиотик? Кто реально столкнул Челищева и Гуся в «Бандитском Петербурге» Читать дальше 28 сентября 2025
Сериал «Король и завоеватель» вошёл в топ-10 HBO Max: а вот критики плевать хотели на восторги зрителей Сериал «Король и завоеватель» вошёл в топ-10 HBO Max: а вот критики плевать хотели на восторги зрителей Читать дальше 27 сентября 2025
Думаете, Жеглов Высоцкого — эталон сыщика? В романе Вайнеров он совсем другой — и вряд ли вы его полюбите Думаете, Жеглов Высоцкого — эталон сыщика? В романе Вайнеров он совсем другой — и вряд ли вы его полюбите Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше