Думали, только «Уэнсдэй»? В сентябре выходит еще 6 крутых сериалов — один лучше другого

Сентябрь стартует мощно: стриминги приготовили для нас коктейль из ужаса, юмора и драмы. Тут и постапокалиптические зомби в Европе, и любительское расследование убийств, и мафиози, пытающийся найти своё место под солнцем.

Добавим к этому блестящую игру голливудских звёзд и британский шпионский цинизм — и у вас готов план на осенние вечера.

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» (AMC)

Дэрил неожиданно оказывается во Франции, не помня, как сюда попал. Дорога домой превращается в кошмар: новые разновидности ходячих, неожиданные союзники и поиски Кэрол, которая также в центре сюжета.

Норман Ридус снова доказывает: его герой — сердце всей франшизы. Если устали от «Ходячих», этот спин-офф возвращает драйв.

«Убийства в одном здании» (Hulu)

Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес снова в деле. Их трио подкастеров не устаёт ввязываться в самые нелепые убийства Манхэттена.

В пятом сезоне — новые тайны и впечатляющие звёзды: Рене Зеллвегер, Дайан Уист и Кристоф Вальц. Каждая серия — микс детектива, пародии и настоящей драмы. Смешно, страшно и невероятно уютно.

«Большой потенциал» (ABC)

История про уборщицу в Лос-Анджелесе, обладающую феноменальным умом. Она начинает помогать полиции и расследует самые хитрые дела, параллельно воспитывая ребёнка и ищет бывшего мужа.

Кейтлин Олсон здесь — открытие: её героиня одновременно нелепа и блистательна, а сериал — настоящий глоток воздуха для жанра криминальной драмы.

«Утреннее шоу» (Apple TV+)

Новостной мир — это не только улыбки ведущих в эфире. Здесь — закулисные войны, скандалы и борьба за власть.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун продолжают играть соведущих, балансирующих между личным и профессиональным. В четвёртом сезоне к ним присоединяются Джереми Айронс и Марион Котийяр — драматургии станет ещё больше.

«Король Талсы» (Paramount+)

Сильвестр Сталлоне в роли мафиози, которого после тюрьмы отправляют в Оклахому. Вместо Нью-Йорка — ковбои, бары и нелепые разборки.

Но герой не сдаётся: строит империю заново, сталкивается с ФБР и новыми врагами. В третьем сезоне нас ждёт больше насилия и юмора. Сталлоне доказывает, что возраст — не помеха быть гангстером номер один.

«Медленные лошади» (Apple TV+)

Британский шпионский сериал, где «лузеры» из МИ-5 получают шанс на реабилитацию. Во главе — циничный и вечно пьяный лидер в исполнении Гэри Олдмана. Его сарказм и грубое обаяние делают шоу уникальным.

Пятый сезон обещает новые интриги и угрозы на уровне государства. Это «Миссия невыполнима», только с реальными людьми и язвительным британским юмором.

Итог

Сентябрьские премьеры — это набор на любой вкус: хотите смеяться — включайте «Убийства», любите адреналин — «Ходячие» или «Короля Талсы», цените интеллектуальный детектив — «Большой потенциал» и «Медленные лошади». А «Утреннее шоу» идеально подойдёт для тех, кто жаждет закулисных интриг.

