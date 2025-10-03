Меню
Думали, только «Игра престолов» шокировала зрителя? Вот 5 аниме, где сценарий даже хлеще, чем в хите HBO

3 октября 2025 20:03
Кадр из сериала «Монолог фармацевта», «Девочка-волшебница Мадока», «Необычное такси»

Сердца разбивались с громким звуком.

«Игра престолов» в первые четыре сезона задала планку сложного телевидения. Но в аниме есть истории, которые по драматургии и глубине диалогов легко её обгоняют. Мы собрали пять таких сериалов — от безжалостных триллеров до философских драм.

«Монолог фармацевта» (2023)

Маомао, умный аптекарь, оказывается втянутой в придворные интриги, где яд опаснее клинка. Каждое расследование здесь не просто головоломка, а зеркало человеческой жадности и страха. В отличие от «Игры престолов», где часто брали размахом, «Монолог фармацевта» берёт филигранной точностью.

«Монстр» (2004)

История хирурга, спасшего ребёнка, который вырастет в идеального злодея. Йохан Либерт страшнее любого Ланнистера: харизма и хладнокровие делают его абсолютным воплощением зла. Здесь интрига держит сотни серий без ослабления — сценарий выверен, как швейцарский детектив.

«Девочка-волшебница Мадока» (2011)

Тёмная деформация жанра про девочек-волшебниц. За 12 серий сценаристы умудрились рассказать историю о судьбе, жертве и надежде, которая рушит все шаблоны. Финал — это удар по зрителю, сравнимый с «Красной свадьбой».

«Нана» (2006)

Две девушки с одним именем, но разными судьбами. Одна ищет любовь, другая — признание в музыке. «Нана» — это не про битвы, а про эмоции, страсти и взросление. Сериал честно показывает, что любовь может быть разрушительной силой.

«Необычное такси» (2021)

За мультяшной маской — жёсткая криминальная драма. Таксист Одокава втягивается в цепочку событий, где ставки растут каждую минуту. Диалоги здесь — как у Тарантино, а финал — как шахматная партия.

Эти аниме доказали: сценарий в японской анимации может быть не менее мощным, чем в самых дорогих западных драмах.

Ранее мы писали: Придется ждать годами? Создатели «Истребителя демонов» пролили свет на даты выхода 2 и 3 частей трилогии.

Фото: Кадр из сериала «Монолог фармацевта», «Девочка-волшебница Мадока», «Необычное такси»
Анастасия Луковникова
