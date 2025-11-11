Думали, «Шерлок» — вершина детективов? Тогда вы просто не видели «Люпена» от Netflix — 70 млн просмотров за первый месяц как вам?

Иногда стриминги выпускают проект, который будто пролетает мимо внимания широкой публики, но потом взрывает рейтинги. Именно так случилось с сериалом «Люпен» — французским триллером, где харизматичный Омар Си (звезда «1+1») перевоплотился в современного джентльмена-воришку. Netflix прогнозировал ему 70 миллионов просмотров за первый месяц — и не прогадал.

Новый «Шерлок», только с французским акцентом

Главный герой — Ассан Диоп, сын сенегальского иммигранта, выросший в Париже и посвятивший жизнь мести. Его отец погиб из-за ложного обвинения, и теперь Ассан действует в духе своего кумира — Арсена Люпена, благородного вора из романов Мориса Леблана.

Только теперь всё по-новому: вместо трости и цилиндра — смартфон, хакеры и тщательно продуманные аферы.

«Плюсы сериала «Люпен»: прекрасные актёры, особенно Омар Си, потрясающие кадры и множество деталей, на которые стоит обратить внимание. Минус один — неправдоподобность некоторых событий, но снижать оценку не хочется: сериал лёгкий, подходит для семейного просмотра и оставляет приятное послевкусие», — пишут зрители в Сети.

Уже в первой серии он провернёт ограбление Лувра — с юмором, нервом и филигранным расчётом (ничего не напоминает?). Не ради денег, а ради справедливости.

И вот тут «Люпен» (рейтинг на КП 7,5) начинает работать на уровне «Шерлока» с Камбербэтчем: логика, скорость мысли, блестящие планы и постоянная игра на опережение.

Почему стоит смотреть

«Люпен» — это идеальное сочетание французского шарма и современного ритма Netflix. Здесь нет лишней мрачности, но есть атмосфера старого парижского кино — лёгкость, остроумие и та самая магия, когда преступление превращается в искусство.

Омар Си делает сериал живым: его герой не просто хитёр, он обаятелен и человечен. Он ворует — но с кодексом чести, мстит — но без злобы. Его поступки продуманы, а мотивы понятны каждому, кто хоть раз чувствовал несправедливость.

Сейчас у сериала три сезона, и Netflix уже подтвердил четвёртый — премьера ожидается в 2026 году. Так что если вы скучаете по «Шерлоку», но хотите чего-то свежее и с французским вкусом — включайте «Люпена». Он украдёт ваше время, но вы даже не захотите вернуть его обратно.

