Думали, Рик уже видел всё? В 9 сезоне «Рика и Морти» появится новая угроза — а еще названа точная дата премьеры

Почти каждый сезон «Рика и Морти» заканчивается так, что фанаты сразу спрашивают одно и то же: когда продолжение. Теперь ответ есть. Adult Swim объявил дату выхода девятого сезона — и новые серии появятся уже этой весной. Но главный вопрос другой: с кем на этот раз столкнутся Рик и Морти?

Когда выйдет новый сезон

По данным издания Variety, девятый сезон мультсериала стартует 24 мая 2026 года. Точное количество эпизодов пока не раскрывают. Премьера проекта состоялась в 2013 году, а восьмой сезон вышел в 2025-м. При этом Adult Swim заранее продлил сериал сразу до 12 сезона, поэтому история продолжится еще как минимум несколько лет.

Что известно о сюжете

Создатели традиционно не раскрывают подробности новых серий. Однако в описании сезона упоминается искусственный интеллект. Это намекает, что Рик Санчез и Морти Смит могут столкнуться с опасной нейросетевой системой, пишет Soyuz.

В тизерах уже показали несколько деталей будущих эпизодов. В кадрах появились существа, напоминающие гномов, а также сцены в странном лагере для инопланетных детей. Поклонники предполагают, что именно там героев ждет новая катастрофа.

Мультсериал продолжают развивать Дэн Хармон и Скотт Мардер. Соавтор проекта Джастин Ройланд покинул шоу после скандала, хотя позже обвинения против него сняли. Его персонажей теперь озвучивают Митчелл Кардони и Гарри Белден.

Кроме того, в 2026 году планируют выпустить отдельный спин-офф под названием «Президент Кертис».