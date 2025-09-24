Думали, после выбора актера на роль Снейпа больше ничего не удивит? Создатели «Гарри Поттера» добрались и до Темного Лорда

Пока даже его пол неизвестен.

Грядущий сериал «Гарри Поттер» может удивить зрителей не только неожиданным Северусом Снейпом. По слухам, роль Волан-де-Морта может достаться… женщине. Давайте разберём, что это значит для будущей адаптации.

Откуда пошёл слух

Инсайдер Дэниел Рихтман сообщил, что на пробах присутствуют не только мужчины, но и женщины. Это ломает привычное восприятие, ведь фанаты привыкли ассоциировать образ Тёмного Лорда с Рэйфом Файнсом.

Почему это не так странно

Толкин писал о Сауроне, что он давно потерял человеческие черты — у Роулинг с Томом Риддлом похожая история. Волан-де-Морт — существо, отрёкшееся от человечности, потерявшее лицо и индивидуальность.

В этом смысле гендер перестаёт играть роль. Женский облик мог бы подчеркнуть идею, что зло универсально и не имеет пола.

Современные тенденции

Кино всё чаще экспериментирует: доктор Кто, персонажи комиксов, даже классические сказки получают новое прочтение. Это вызывает споры, но именно они подогревают интерес.

Женщина-Волан-де-Морт могла бы привнести оттенок манипуляции, соблазна и психологической игры — то, чего не было в интерпретации Файнса.

Возможная реакция

Часть фанатов наверняка будет возмущена — канон для «поттерианы» особенно важен. Но другая часть оценит смелость: проекту нужны свежие решения, чтобы заинтересовать новую аудиторию.

Итог

Если слухи подтвердятся, зрителей ждёт одна из самых резонансных ролей десятилетия. Ведь вопрос станет шире: что делает Волан-де-Морта по-настоящему страшным — его лицо, голос или безграничное желание власти?

