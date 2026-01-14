Думали, НТВ уже нечем удивить, но тут 8,2 на Иви: почему новый сериал «Ничья в пользу КГБ» зрители смотрят запоем

Не знаете, что включить вечером? У нового сериала НТВ «Ничья в пользу КГБ» уже 8,2 на Иви — и эта цифра не взялась с потолка. Это один из редких российских проектов, который умеет держать напряжение не экшеном, а интригой.

Здесь важна каждая реплика и каждый взгляд, потому что на кону не просто чья-то судьба, а баланс сил между двумя странами.

Когда холодная война становится личной

История разворачивается на фоне реальных переговоров Горбачева и Рейгана, которые могли остановить гонку вооружений. В это же время директор ЦРУ Тирнану делает все, чтобы мир не наступил, потому что война выгоднее. Его планы запускают цепочку событий, где пропажа нескольких документов превращается в угрозу для всего политического будущего.

В центре истории оказывается майор Григорьев, которому нужно найти предателя и вернуть украденные бумаги. Он работает в условиях, где нельзя доверять даже своим. Чем дальше продвигается расследование, тем яснее становится, что враг может оказаться ближе, чем кажется.

Почему сериал смотрят залпом

«Ничья в пользу КГБ» не давит пафосом и не превращается в агитку. Здесь шпионы — это живые люди, которые боятся, сомневаются и ошибаются. Именно из-за этого сериал цепляет сильнее обычных политических триллеров.

Каждое решение героев влияет не только на ход операции, но и на судьбы людей по обе стороны океана. В какой-то момент становится ясно, что победителей в этой игре не будет. Есть только цена, которую все заплатят.

Если хочется сериала, который держит в напряжении и заставляет досматривать серию за серией, «Ничья в пользу КГБ» — очень точный выбор.

