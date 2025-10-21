Меню
Думали, Новосельцев из «Служебного романа» — простофиля и тихоня? Но газета, которую он читал, выдает в нем совсем другого человека

21 октября 2025 09:54
Кадр из фильма «Служебный роман»

Прошлое у главного героя ой какое выдающееся.

Товарищ Новосельцев из фильма «Служебный роман» давно стал символом «маленького человека» с большим сердцем. Но если присмотреться внимательнее, он вовсе не так прост, как кажется.

В одной из сцен Новосельцев читает газету — и не какую-нибудь, а «Красную звезду», издание Министерства обороны. Зачем бухгалтеру военная пресса? Случайность или след прошлого, о котором он предпочёл молчать?

Дом, где слышно прошлое

Дом Анатолия Ефремовича находился в переулке Чернышевского, рядом с метро «Новослободская». Не типовая многоэтажка, а старинный особняк ювелира Соломона Мейера конца XIX века.

В этом доме когда-то жили богатые купцы, позже — уплотнённые жильцы. В 2014 году усадьба сгорела, но её восстановили по старинным технологиям, без бетона и пластика. И сегодня она стоит как символ памяти о тех, кто не растерял достоинство.

Возможно, Новосельцев оказался там не случайно. Кто знает — может, это дом его предков, а сам он потомок интеллигентной семьи, пережившей революцию. Тогда многое становится понятнее: вежливость, манера речи, деликатность и тихое чувство собственного достоинства, которое он никогда не афишировал.

Кадр из фильма «Служебный роман»

Почему он остался один

Жена ушла, оставив ему двоих сыновей. Для мужчины того времени — испытание не меньше, чем военная служба. В пьесе упоминались мать и сестра Новосельцева, но в фильме он один — без поддержки, без помощи, и всё равно держится. Он не жалуется, не ищет жалости, просто живёт, как умеет, — и именно в этом его сила, пишет автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

Газета как ключ

Теперь вернёмся к «Красной звезде». Это не просто газетный реквизит, а тонкий штрих, который многое объясняет. Почему бухгалтер читает военное издание? Возможно, потому что служил. Возможно, потому что прошёл через опыт, который закалил его и научил молчать. В нём чувствуется дисциплина, привычка держать себя в руках, умение выдерживать давление.

Когда Самохвалов получает пощёчину — это не вспышка. Это реакция человека, привыкшего отвечать за свои слова и поступки. А как легко он поднимает Верочку — не просто сценка, а невольный намёк на физическую силу, оставшуюся с прошлых времён.

Кадр из фильма «Служебный роман»

Герой без громких слов

Новосельцев не из тех, кто рассказывает о своих подвигах. Он из тех, кто просто делает. Внешне робкий, он оказывается настоящим мужчиной — сдержанным, надёжным, внутренне благородным. И, возможно, именно поэтому Калугина увидела в нём то, чего не было в других: уверенность без бахвальства и силу без грубости.

Газета в его руках — не случайная деталь, а знак. Тихий намёк на прошлое, которое сформировало характер. А может быть, просто символ внутренней стойкости, с которой он идёт по жизни — не громко, но по-настоящему.

Также вам будет интересно: «Я требую продолжения банкета»: если вы поняли, из какого это фильма — пройдете наш тест по кино СССР

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман»
Екатерина Адамова
