Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Думали, нет ничего круче розовой каши из «Маши и Медведя»? Тогда вот рецепт идеального завтрака — розовые блины от «Трех котов»

Думали, нет ничего круче розовой каши из «Маши и Медведя»? Тогда вот рецепт идеального завтрака — розовые блины от «Трех котов»

4 апреля 2026 19:35
Кадр из мультсериала «Три кота»

Блюдо получится очень оригинальным.

«Три кота» — это не только истории о дружбе и приключениях, но и кладезь идей для семейного кулинарного творчества. Вдохновившись примером мультгероев, можно превратить приготовление завтрака в увлекательную игру.

Таким рецептом стали розовые блины — любимое лакомство маленьких котят. Готовить их так же весело, как и есть, а результат обязательно вызовет улыбку и у детей, и у взрослых.

Ингредиенты

Тёплое молоко — 180 г

Пшеничная мука — 160 г

Сок, выжатый из варёной свёклы — 120 мл

Масло сливочное — 50 г

Куриные яйца — 2 штуки

Сахарный песок — 2 столовые ложки

Масло растительное (для теста) — 2 столовые ложки

Соль — небольшая щепотка (по вкусу)

Дополнительно растительное масло для смазывания сковороды

Пошаговый процесс

Корнеплод необходимо заранее сварить до мягкости, после чего полностью остудить и отжать из него жидкость. Хотя допустимо брать и сырой свекольный сок, классический вариант предполагает использование именно термически обработанной свёклы.

Сливочное масло отправьте растапливаться — делать это лучше на самой слабой консистенции плиты либо в микроволновой камере. Затем дайте жиру чуть остыть, чтобы он не был горячим.

Кадр из мультсериала «Три кота»

Возьмите просторную миску и разбейте туда яйца. Присоедините к ним сахарный песок и немного соли. Вооружитесь венчиком или обычной вилкой и взбейте смесь до состояния лёгкой пены и полной однородности.

Теперь влейте молоко (оно должно быть не холодным, а комнатной температуры), после чего добавьте свекольный сок. Не прекращая размешивать, введите сразу два вида масел: подсолнечное и уже растопленное сливочное.

Муку обязательно просейте через частое сито — это обогатит её воздухом. Подсыпайте мучную смесь маленькими порциями в жидкую основу, каждый раз тщательно вымешивая состав до исчезновения комочков. В итоге должна получиться гладкая, текучая масса красивого розоватого оттенка.

Сковороду для блинов слегка промаслите. Поставьте её на средний нагрев и дайте хорошо прогреться.

Половником зачерпывайте тесто и выливайте на раскалённую поверхность, равномерно распределяя по дну круговыми движениями. Выпекайте каждый экземпляр около минуты с одной стороны, затем переворачивайте и жарьте ещё столько же.

Готовые блинчики можно есть сразу. К ним отлично подойдёт сметана, жидкий мёд или любая начинка на ваш вкус — сладкая или солёная.

Фото: Кадры из мультсериала «Три кота»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мама-Кошка из «Трех котов» не пляшет весь день у плиты ради кулича: готовит по ленивому рецепту — попробуйте и вы Мама-Кошка из «Трех котов» не пляшет весь день у плиты ради кулича: готовит по ленивому рецепту — попробуйте и вы Читать дальше 2 апреля 2026
Мини-куличи улетают со стола за 5 минут: Мама-Кошка из «Трех котов» готовит их по особому рецепту на твороге Мини-куличи улетают со стола за 5 минут: Мама-Кошка из «Трех котов» готовит их по особому рецепту на твороге Читать дальше 1 апреля 2026
Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Читать дальше 6 апреля 2026
Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Читать дальше 5 апреля 2026
Легендарный советский хит про мамонтенка пересняли: «Наш ответ "Ледниковому периоду"» Легендарный советский хит про мамонтенка пересняли: «Наш ответ "Ледниковому периоду"» Читать дальше 4 апреля 2026
«Дальше ждем "Три богатыря против Хищника"»?»: в Сети обсуждают анонс новой части хитового мультика «Дальше ждем "Три богатыря против Хищника"»?»: в Сети обсуждают анонс новой части хитового мультика Читать дальше 4 апреля 2026
В советском Винни-Пухе нет ни одного человека — даже Кристофера Робина: почему из мультика вырезали всех людей В советском Винни-Пухе нет ни одного человека — даже Кристофера Робина: почему из мультика вырезали всех людей Читать дальше 4 апреля 2026
Коржик и Карамелька без ума: рецепт тех самых «макарошек» из «Трех котов» — осилит каждый Коржик и Карамелька без ума: рецепт тех самых «макарошек» из «Трех котов» — осилит каждый Читать дальше 4 апреля 2026
Какой город Миядзаки снял в «Ведьминой службе доставки»? Многие уверены, что это Россия Какой город Миядзаки снял в «Ведьминой службе доставки»? Многие уверены, что это Россия Читать дальше 2 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше