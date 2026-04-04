Думали, нет ничего круче розовой каши из «Маши и Медведя»? Тогда вот рецепт идеального завтрака — розовые блины от «Трех котов»

«Три кота» — это не только истории о дружбе и приключениях, но и кладезь идей для семейного кулинарного творчества. Вдохновившись примером мультгероев, можно превратить приготовление завтрака в увлекательную игру.

Таким рецептом стали розовые блины — любимое лакомство маленьких котят. Готовить их так же весело, как и есть, а результат обязательно вызовет улыбку и у детей, и у взрослых.

Ингредиенты

Тёплое молоко — 180 г

Пшеничная мука — 160 г

Сок, выжатый из варёной свёклы — 120 мл

Масло сливочное — 50 г

Куриные яйца — 2 штуки

Сахарный песок — 2 столовые ложки

Масло растительное (для теста) — 2 столовые ложки

Соль — небольшая щепотка (по вкусу)

Дополнительно растительное масло для смазывания сковороды

Пошаговый процесс

Корнеплод необходимо заранее сварить до мягкости, после чего полностью остудить и отжать из него жидкость. Хотя допустимо брать и сырой свекольный сок, классический вариант предполагает использование именно термически обработанной свёклы.

Сливочное масло отправьте растапливаться — делать это лучше на самой слабой консистенции плиты либо в микроволновой камере. Затем дайте жиру чуть остыть, чтобы он не был горячим.

Возьмите просторную миску и разбейте туда яйца. Присоедините к ним сахарный песок и немного соли. Вооружитесь венчиком или обычной вилкой и взбейте смесь до состояния лёгкой пены и полной однородности.

Теперь влейте молоко (оно должно быть не холодным, а комнатной температуры), после чего добавьте свекольный сок. Не прекращая размешивать, введите сразу два вида масел: подсолнечное и уже растопленное сливочное.

Муку обязательно просейте через частое сито — это обогатит её воздухом. Подсыпайте мучную смесь маленькими порциями в жидкую основу, каждый раз тщательно вымешивая состав до исчезновения комочков. В итоге должна получиться гладкая, текучая масса красивого розоватого оттенка.

Сковороду для блинов слегка промаслите. Поставьте её на средний нагрев и дайте хорошо прогреться.

Половником зачерпывайте тесто и выливайте на раскалённую поверхность, равномерно распределяя по дну круговыми движениями. Выпекайте каждый экземпляр около минуты с одной стороны, затем переворачивайте и жарьте ещё столько же.

Готовые блинчики можно есть сразу. К ним отлично подойдёт сметана, жидкий мёд или любая начинка на ваш вкус — сладкая или солёная.