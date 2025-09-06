Думали, «Настоящий детектив» крут? Эти 5 мини-сериалов по книгам засосут так, что вы напрочь забудете про сон

Знаете это чувство, когда кажется, что на стримингах уже ничего не осталось? Всё любимое пересмотрено, новые сериалы не цепляют, а хочется чего-то захватывающего, чтобы держало до самой развязки.

У нас есть решение — пять детективных мини-сериалов, основанных на книгах, которые невозможно выключить. Эти истории не просто интригуют — они заворачивают в хитроумные психологические узлы, где правда всегда оказывается глубже, чем кажется.

«Дублинские убийства» (Dublin Murders, 2019)

Атмосферный британский сериал по романам Таны Френч. В лесу находят тело ребёнка, и два детектива начинают расследование. Вскоре они понимают, что это преступление связано с исчезновением детей двадцать лет назад. Напряжение, загадки, психологические драмы — всё в духе «Настоящего детектива».

«Убийство на ферме Уайтхаус» (White House Farm, 2020)

Основан на реальных событиях — громком деле о массовом убийстве семьи в 1985 году. Единственный выживший утверждает, что виновата его сестра, но расследование показывает совсем другую картину. Захватывающая реконструкция преступления, судебные процессы и тайные мотивы.

«Большая маленькая ложь» (Big Little Lies, 2017–2019)

Экранизация романа Лианы Мориарти, звёздный каст: Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравиц. За идеальными фасадами скрываются измены, ложь и тайны, которые приводят к убийству. Драма, в которой каждый персонаж — загадка.

«В её глазах» (Behind Her Eyes, 2021)

Начинается как любовный треугольник, но быстро превращается в психологический триллер с мистическими элементами. Женщина знакомится с начальником и его женой, и каждый из них хранит опасные секреты. Финал — настоящий шок.

«Отыграть назад» (The Undoing, 2020)

По роману Джин Ханфф Корелиц «Ты должна была знать». Николь Кидман и Хью Грант в напряжённой истории о женщине, чья идеальная жизнь рушится после убийства. Кто убийца — вы догадаетесь не сразу.

Эти сериалы — настоящая находка для любителей интриг. Здесь нет проходных историй: каждый сюжет держит в напряжении до финальных минут. Если хочется умного детектива, который переворачивает всё с ног на голову, начинайте смотреть прямо сегодня.

