Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Самый кассовый фильм 2025 года собрал $424,2 млн: все-таки обогнал «Майнкрафт в кино»

Самый кассовый фильм 2025 года собрал $424,2 млн: все-таки обогнал «Майнкрафт в кино»

26 февраля 2026 18:08
Кадр из фильма «Майнкрафт в кино»

Да, Момоа тоже можно сместить с пъедестала почета.

«Зверополис 2» снова в заголовках — и не из-за ностальгии по Джуди Хопс. Сиквел Disney официально стал самым кассовым фильмом 2025 года в США, обойдя «Майнкрафта». Конкуренция была плотной, счёт шёл буквально на сотни тысяч.

Касса: сухие цифры и громкий результат

За почти три месяца проката «Зверополис 2» собрал в США $424,2 млн. Для сравнения: «Minecraft в кино» остановился на отметке $424 млн. Разница минимальная, но в бокс-офисе важен каждый цент.

Мировые сборы выглядят ещё убедительнее — $1,85 млрд. Картина остаётся девятой самой кассовой в истории мирового проката. Для анимационного сиквела — показатель почти студийного триумфа.

История, которая стала взрослее

Сюжет снова вращается вокруг дуэта Джуди и Ника. На этот раз в центре интриги — змея по имени Гэри, пытающийся похитить таинственную книгу, способную очистить его имя. Погоня, побег, ложные обвинения и убийство ради той же книги — ставки ощутимо выше, чем в первой части.

Авторы играют не только на юморе и динамике, но и на теме репутации, общественного давления, манипуляции фактами. Зверополис остаётся метафорой большого города, где правота редко лежит на поверхности.

Феномен успеха объясняется просто: зрителю предлагают знакомых героев и усложняют правила игры. Формула сработала. Вопрос лишь в том, готов ли Disney поднимать планку ещё выше в третьей части?

Фото: Кадр из фильма «Майнкрафт в кино»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось «Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось Читать дальше 26 февраля 2026
Итоги BAFTA 2026: ДиКаприо без награды, но «Битва за битвой» стал лучшим фильмом Итоги BAFTA 2026: ДиКаприо без награды, но «Битва за битвой» стал лучшим фильмом Читать дальше 23 февраля 2026
«Рыцарь Семи Королевств» опередил «Первый отдел», «Ландыши» и «Очень странные дела» в февральском топе, но почему? Отвечаем «Рыцарь Семи Королевств» опередил «Первый отдел», «Ландыши» и «Очень странные дела» в февральском топе, но почему? Отвечаем Читать дальше 27 февраля 2026
66 536 606 просмотров и это не предел: подборка «Маша и Медведь — 8 Марта с Машей!» стала неожиданным хитом к предстоящему празднику 66 536 606 просмотров и это не предел: подборка «Маша и Медведь — 8 Марта с Машей!» стала неожиданным хитом к предстоящему празднику Читать дальше 27 февраля 2026
Пока ждёте новые серии «Первого отдела», отвлекитесь хоть на один вечер: врубите крутой датский детектив, который не отпустит до титров Пока ждёте новые серии «Первого отдела», отвлекитесь хоть на один вечер: врубите крутой датский детектив, который не отпустит до титров Читать дальше 27 февраля 2026
У нового детектива с Хью Джекманом даже название странное: подборка проектов с неожиданным сюжетом — №1 в духе Агаты Кристи У нового детектива с Хью Джекманом даже название странное: подборка проектов с неожиданным сюжетом — №1 в духе Агаты Кристи Читать дальше 27 февраля 2026
В сумме — 312 млн просмотров: 3 самых весенних серии «Маши и Медведя», после просмотра которых зима заканчивается В сумме — 312 млн просмотров: 3 самых весенних серии «Маши и Медведя», после просмотра которых зима заканчивается Читать дальше 27 февраля 2026
Намек на смерть Фреда Уизли были, но не заметили: пересмотрела «Гарри Поттера» и все поняла Намек на смерть Фреда Уизли были, но не заметили: пересмотрела «Гарри Поттера» и все поняла Читать дальше 27 февраля 2026
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата Читать дальше 26 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше