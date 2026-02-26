Самый кассовый фильм 2025 года собрал $424,2 млн: все-таки обогнал «Майнкрафт в кино»

Да, Момоа тоже можно сместить с пъедестала почета.

«Зверополис 2» снова в заголовках — и не из-за ностальгии по Джуди Хопс. Сиквел Disney официально стал самым кассовым фильмом 2025 года в США, обойдя «Майнкрафта». Конкуренция была плотной, счёт шёл буквально на сотни тысяч.

Касса: сухие цифры и громкий результат

За почти три месяца проката «Зверополис 2» собрал в США $424,2 млн. Для сравнения: «Minecraft в кино» остановился на отметке $424 млн. Разница минимальная, но в бокс-офисе важен каждый цент.

Мировые сборы выглядят ещё убедительнее — $1,85 млрд. Картина остаётся девятой самой кассовой в истории мирового проката. Для анимационного сиквела — показатель почти студийного триумфа.

История, которая стала взрослее

Сюжет снова вращается вокруг дуэта Джуди и Ника. На этот раз в центре интриги — змея по имени Гэри, пытающийся похитить таинственную книгу, способную очистить его имя. Погоня, побег, ложные обвинения и убийство ради той же книги — ставки ощутимо выше, чем в первой части.

Авторы играют не только на юморе и динамике, но и на теме репутации, общественного давления, манипуляции фактами. Зверополис остаётся метафорой большого города, где правота редко лежит на поверхности.

Феномен успеха объясняется просто: зрителю предлагают знакомых героев и усложняют правила игры. Формула сработала. Вопрос лишь в том, готов ли Disney поднимать планку ещё выше в третьей части?