20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo?

Да, продолжение активно обсуждали и может скоро мы снова окунемся в мир бразильских страстей.

Прошло больше двадцати лет, а разговоры о втором сезоне сериала «Клон» всё ещё не утихают. Культовая бразильская новелла до сих пор собирает рейтинги, где бы её ни показали.

В России сериал крутят едва ли не каждый год, а на бразильских форумах и в фанатских группах до сих пор пишут: «Saudade do Clon, queria tanto uma continuação» — «Скучаю по „Клону“, так хотелось бы продолжение». И таких комментариев множество: фанаты не теряют надежды.

Финал, который оставил вопросы

История Лукаса и Жади завершилась хэппи-эндом, Маиза обрела личное счастье, у Мохаммеда и Латифы наступил мир. Но не всё оказалось закрыто. Судьба клона Лео и его «отца» Альбьери так и осталась без ответа. Именно это породило надежды, что второй сезон не просто возможен, но и необходим.

Почему сиквел не сняли

После выхода последней серии в 2001-м создатели действительно обсуждали продолжение. Актёры Джованна Антонелли и Мурило Бенисио, которые на тот момент сами были парой, не возражали вернуться к своим ролям.

Но сценаристка Глория Перес отказалась: у неё был тяжёлый период, а вскоре Антонелли и Бенисио разошлись со скандалом. О втором сезоне речи уже не шло. К счастью, актеры уже помирились.

Фанаты всё ещё ждут

Несмотря ни на что, зрители не отпускают эту историю. На бразильских форумах пишут: «El Clon merece mais — мы заслуживаем продолжение». В 2018 году продюсер Гильермо Болела признавался, что Globo думала о полнометражном фильме, но дальше слухов дело не пошло. Однако любовь к «Клону» так сильна, что тема продолжения всплывает снова и снова.

И, пожалуй, именно в этом секрет: пока фанаты скучают и пишут «quero segunda temporada», то есть «хочу второй сезон», сериал остаётся живым. А главный вопрос висит в воздухе до сих пор: будет ли у этой истории продолжение?

