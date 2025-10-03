Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo?

20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo?

3 октября 2025 15:42
Кадр из сериала «Клон»

Да, продолжение активно обсуждали и может скоро мы снова окунемся в мир бразильских страстей.

Прошло больше двадцати лет, а разговоры о втором сезоне сериала «Клон» всё ещё не утихают. Культовая бразильская новелла до сих пор собирает рейтинги, где бы её ни показали.

В России сериал крутят едва ли не каждый год, а на бразильских форумах и в фанатских группах до сих пор пишут: «Saudade do Clon, queria tanto uma continuação» — «Скучаю по „Клону“, так хотелось бы продолжение». И таких комментариев множество: фанаты не теряют надежды.

Финал, который оставил вопросы

История Лукаса и Жади завершилась хэппи-эндом, Маиза обрела личное счастье, у Мохаммеда и Латифы наступил мир. Но не всё оказалось закрыто. Судьба клона Лео и его «отца» Альбьери так и осталась без ответа. Именно это породило надежды, что второй сезон не просто возможен, но и необходим.

Кадр из сериала «Клон»

Почему сиквел не сняли

После выхода последней серии в 2001-м создатели действительно обсуждали продолжение. Актёры Джованна Антонелли и Мурило Бенисио, которые на тот момент сами были парой, не возражали вернуться к своим ролям.

Но сценаристка Глория Перес отказалась: у неё был тяжёлый период, а вскоре Антонелли и Бенисио разошлись со скандалом. О втором сезоне речи уже не шло. К счастью, актеры уже помирились.

Фанаты всё ещё ждут

Несмотря ни на что, зрители не отпускают эту историю. На бразильских форумах пишут: «El Clon merece mais — мы заслуживаем продолжение». В 2018 году продюсер Гильермо Болела признавался, что Globo думала о полнометражном фильме, но дальше слухов дело не пошло. Однако любовь к «Клону» так сильна, что тема продолжения всплывает снова и снова.

И, пожалуй, именно в этом секрет: пока фанаты скучают и пишут «quero segunda temporada», то есть «хочу второй сезон», сериал остаётся живым. А главный вопрос висит в воздухе до сих пор: будет ли у этой истории продолжение?

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем закончился сериал «Клон».

Фото: Кадр из сериала «Клон»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
После смерти этого героя зрители отказывались смотреть «Анатомию страсти»: на экране жестоко свели счеты со скандальным актером После смерти этого героя зрители отказывались смотреть «Анатомию страсти»: на экране жестоко свели счеты со скандальным актером Читать дальше 4 октября 2025
Маленький сезон — большая дыра: сколько серий в «Чужой: Земля» и почему зрителям все равно показалось мало? Маленький сезон — большая дыра: сколько серий в «Чужой: Земля» и почему зрителям все равно показалось мало? Читать дальше 4 октября 2025
«Никакой благодарности от этих детей!»: зрители не отпускают «Чужой: Земля» и ждут даты выхода 2 сезона (примерная уже есть) «Никакой благодарности от этих детей!»: зрители не отпускают «Чужой: Земля» и ждут даты выхода 2 сезона (примерная уже есть) Читать дальше 4 октября 2025
2 сезона по 6 эпизодов: «Острые козырьки» возвращаются — Netflix и BBC готовят новый сериал про Шелби в послевоенном Бирмингеме 2 сезона по 6 эпизодов: «Острые козырьки» возвращаются — Netflix и BBC готовят новый сериал про Шелби в послевоенном Бирмингеме Читать дальше 3 октября 2025
Топ самых дорогих сериалов HBO всех времен: у №3 бюджет больше, чем у «Аватара» Топ самых дорогих сериалов HBO всех времен: у №3 бюджет больше, чем у «Аватара» Читать дальше 3 октября 2025
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере 2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере Читать дальше 2 октября 2025
Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов» Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов» Читать дальше 2 октября 2025
4 часа 48 минут чистого кайфа: аниме «Маг воды» покорил зрителей на 9,9 баллов — но дадут ли ему 2 сезон? 4 часа 48 минут чистого кайфа: аниме «Маг воды» покорил зрителей на 9,9 баллов — но дадут ли ему 2 сезон? Читать дальше 1 октября 2025
Барт открывает школу, Гомер — бизнес: ловите график выхода 37 сезона «Симпсонов», которые снова не дадут лечь спать пораньше Барт открывает школу, Гомер — бизнес: ловите график выхода 37 сезона «Симпсонов», которые снова не дадут лечь спать пораньше Читать дальше 30 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше