Думали, история закончилась на «Последнем желании»? Тогда держитесь: что готовит DreamWorks Коту в сапогах после премьеры «Шрека 5»

Когда после «Шрека 5» все успокоятся и перестанут искать зелёные уши на новых постерах, у DreamWorks уже будет следующий ход — продолжение «Кота в сапогах». Франшиза слишком прибыльная, чтобы оставить Кота на полке, а слухи о третьей части уже подстёгивают интерес сильнее, чем его фирменное «мяу» с глазами-милашами.

Тайный запуск, о котором говорят громче, чем в анонсах

Инсайдер Дэниел Рихтман уверяет: проект запущен тихо, почти шпионски. DreamWorks молчит, но индустрия давно поняла — когда персонаж собирает полмиллиарда два раза подряд, вопрос стоит не «если», а «когда». И пока одни ждут пятого «Шрека», в студийных кабинетах уже раскладывают карты третьего приключения пушистого дуэлянта.

Почему третья часть выйдет не скоро

Студия расставляет приоритеты по весу: сначала «Шрек 5» — его премьера назначена на 30 июня 2027 года. Потом — спин-офф про Осла. И только после этого очередь дойдёт до кота-романтика с разбойничьей душой. Не потому, что его недооценивают, а потому что глобальные релизы должны идти по ступеням.

Сюжетный крючок, который бросили заранее

Финал «Последнего желания» был не просто красивой открыткой. Кот, Киса Мягколапка и Перро отправились в Тридевятое королевство — и это выглядит не случайностью, а мостом в будущую историю. Или хитрой связкой с грядущим «Шреком 5». Главное — герои уже на пороге новой авантюры.

Почему DreamWorks вряд ли закроет франшизу

Цифры говорят честнее всех: 554 млн долларов у первой части, 480 млн — у второй при меньшем бюджете. Режиссёр Джоэль Кроуфорд сам говорил, что готов продолжать, если студия даст добро. Фанаты требуют, рынок поддерживает — а DreamWorks обычно такое не игнорирует, пишет Soyuz.

Что известно сейчас

Официального подтверждения нет. Разработка, по слухам, идёт. Премьера ждёт своего окна после «Шрека 5» и истории про Осла. А Кот… Кот, как всегда, появится в нужный момент — когда все уже решат, что сказка закончилась.

