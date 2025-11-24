Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Думали, история закончилась на «Последнем желании»? Тогда держитесь: что готовит DreamWorks Коту в сапогах после премьеры «Шрека 5»

Думали, история закончилась на «Последнем желании»? Тогда держитесь: что готовит DreamWorks Коту в сапогах после премьеры «Шрека 5»

24 ноября 2025 21:31
Кадр из мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание» (2022)

Третья часть станет сюрпризом для фанатов.

Когда после «Шрека 5» все успокоятся и перестанут искать зелёные уши на новых постерах, у DreamWorks уже будет следующий ход — продолжение «Кота в сапогах». Франшиза слишком прибыльная, чтобы оставить Кота на полке, а слухи о третьей части уже подстёгивают интерес сильнее, чем его фирменное «мяу» с глазами-милашами.

Тайный запуск, о котором говорят громче, чем в анонсах

Инсайдер Дэниел Рихтман уверяет: проект запущен тихо, почти шпионски. DreamWorks молчит, но индустрия давно поняла — когда персонаж собирает полмиллиарда два раза подряд, вопрос стоит не «если», а «когда». И пока одни ждут пятого «Шрека», в студийных кабинетах уже раскладывают карты третьего приключения пушистого дуэлянта.

Кадр из мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание» (2022)

Почему третья часть выйдет не скоро

Студия расставляет приоритеты по весу: сначала «Шрек 5» — его премьера назначена на 30 июня 2027 года. Потом — спин-офф про Осла. И только после этого очередь дойдёт до кота-романтика с разбойничьей душой. Не потому, что его недооценивают, а потому что глобальные релизы должны идти по ступеням.

Сюжетный крючок, который бросили заранее

Финал «Последнего желания» был не просто красивой открыткой. Кот, Киса Мягколапка и Перро отправились в Тридевятое королевство — и это выглядит не случайностью, а мостом в будущую историю. Или хитрой связкой с грядущим «Шреком 5». Главное — герои уже на пороге новой авантюры.

Почему DreamWorks вряд ли закроет франшизу

Цифры говорят честнее всех: 554 млн долларов у первой части, 480 млн — у второй при меньшем бюджете. Режиссёр Джоэль Кроуфорд сам говорил, что готов продолжать, если студия даст добро. Фанаты требуют, рынок поддерживает — а DreamWorks обычно такое не игнорирует, пишет Soyuz.

Что известно сейчас

Официального подтверждения нет. Разработка, по слухам, идёт. Премьера ждёт своего окна после «Шрека 5» и истории про Осла. А Кот… Кот, как всегда, появится в нужный момент — когда все уже решат, что сказка закончилась.

Ранее портал «Киноафиша» писал о жуткой теории по мультфильму.

Фото: Кадр из мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание» (2022)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Леди Баг живет во Франции, так почему же квами из Японии? Разбираемся в талисманах хитового мультсериала Леди Баг живет во Франции, так почему же квами из Японии? Разбираемся в талисманах хитового мультсериала Читать дальше 25 ноября 2025
Неужели «Зверополис 2» еще не вышел? Вот точные даты мировой и российской премьеры Неужели «Зверополис 2» еще не вышел? Вот точные даты мировой и российской премьеры Читать дальше 24 ноября 2025
На премьере «Зверополиса 2» придется быть очень внимательным, чтобы ничего не пропустить: в мультике спрятали пасхалку к «Рапунцель» На премьере «Зверополиса 2» придется быть очень внимательным, чтобы ничего не пропустить: в мультике спрятали пасхалку к «Рапунцель» Читать дальше 23 ноября 2025
730 млн долларов зрители заплатили за билеты в кино: эта новинка аниме побила рекорды Миядзаки, но до китайского хита еще далеко 730 млн долларов зрители заплатили за билеты в кино: эта новинка аниме побила рекорды Миядзаки, но до китайского хита еще далеко Читать дальше 23 ноября 2025
Зрители требовали финал еще после третьей части, но получили пятую: Стэнтон оправдался, зачем он продолжил «Историю игрушек» Зрители требовали финал еще после третьей части, но получили пятую: Стэнтон оправдался, зачем он продолжил «Историю игрушек» Читать дальше 22 ноября 2025
В Сети выбрали самую неудачную часть франшизы «Шрэк» — рейтинг всего 6,1: «Напоминает детский утренник» В Сети выбрали самую неудачную часть франшизы «Шрэк» — рейтинг всего 6,1: «Напоминает детский утренник» Читать дальше 21 ноября 2025
Когда же умер Пикачу? Ответ, который удивит тех, кто смотрел аниме с детства Когда же умер Пикачу? Ответ, который удивит тех, кто смотрел аниме с детства Читать дальше 25 ноября 2025
Грядет продолжение: 2 сезон «Как приручить лису» выйдет в 2027 году — раскрываем первые детали сюжета Грядет продолжение: 2 сезон «Как приручить лису» выйдет в 2027 году — раскрываем первые детали сюжета Читать дальше 25 ноября 2025
Сколько сезонов у «Покемона» на самом деле? Цифра уже больше, чем готовы услышать даже фанаты со стажем Сколько сезонов у «Покемона» на самом деле? Цифра уже больше, чем готовы услышать даже фанаты со стажем Читать дальше 25 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше