Думали, «Глазами пса» — оригинальная новинка? В 90-х уже был хоррор, где собака защищала хозяев от сверхъестественного

Новинка октября в кинотеатрах России и стран СНГ — хоррор «Глазами пса». Картина предлагает взглянуть на сверхъестественные события через призму восприятия четвероногого друга, пытающегося уберечь хозяина от тёмных сил.

Хотя проект позиционируется как новаторский, у него есть любопытный предшественник. Ещё в 90-е годы зрители могли наблюдать похожий фильм, где животное вступало в противоборство с потусторонними явлениями.

Сюжет фильма «Зловещая луна»

В центре сюжета «Зловещей луны» — фотожурналист Тед, столкнувшийся с древним проклятием во время непальской экспедиции. После нападения оборотня он теряет возлюбленную и сам получает страшные раны.

Осев в уединённом трейлере неподалёку от сестры, племянника и их верного пса, Тед пытается начать новую жизнь. Но вместе с ним в эти края приходит таинственная угроза — жестокий зверь, терроризирующий округу.

Лишь овчарка Тор распознаёт истинную природу опасности. Псу предстоит вступить в схватку с монстром, в которого превращается Тед каждую полную луну.

Детали фильма «Зловещая луна»

Экранизация романа «Тор» лишь частично сохранила оригинальную концепцию повествования от лица животного. Тем не менее, режиссёр включил несколько кадров, показывающих мир через собачье восприятие, прямо как как в «Глазами пса». И некоторые сцены в фильме оказались куда сильнее, чем в новинке.

«В финале "Зловещей луны" пёс самоотверженно защищает своих хозяев, нападая на огромного оборотня. Авторы фильма отлично передали это напряжение, в отличие от всё того же "Глазами пса", где схожая сцена не вызывает должного эффекта», — пишет автор Дзен-канала KINOPORTAL.

