Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Думали, «Глазами пса» — оригинальная новинка? В 90-х уже был хоррор, где собака защищала хозяев от сверхъестественного

Думали, «Глазами пса» — оригинальная новинка? В 90-х уже был хоррор, где собака защищала хозяев от сверхъестественного

22 октября 2025 21:02
Кадр из фильма «Глазами пса»

И некоторые сцены там тоже были сняты «от лица» животного.

Новинка октября в кинотеатрах России и стран СНГ — хоррор «Глазами пса». Картина предлагает взглянуть на сверхъестественные события через призму восприятия четвероногого друга, пытающегося уберечь хозяина от тёмных сил.

Хотя проект позиционируется как новаторский, у него есть любопытный предшественник. Ещё в 90-е годы зрители могли наблюдать похожий фильм, где животное вступало в противоборство с потусторонними явлениями.

Сюжет фильма «Зловещая луна»

В центре сюжета «Зловещей луны» — фотожурналист Тед, столкнувшийся с древним проклятием во время непальской экспедиции. После нападения оборотня он теряет возлюбленную и сам получает страшные раны.

Осев в уединённом трейлере неподалёку от сестры, племянника и их верного пса, Тед пытается начать новую жизнь. Но вместе с ним в эти края приходит таинственная угроза — жестокий зверь, терроризирующий округу.

Лишь овчарка Тор распознаёт истинную природу опасности. Псу предстоит вступить в схватку с монстром, в которого превращается Тед каждую полную луну.

Кадр из фильма «Зловещая луна»

Детали фильма «Зловещая луна»

Экранизация романа «Тор» лишь частично сохранила оригинальную концепцию повествования от лица животного. Тем не менее, режиссёр включил несколько кадров, показывающих мир через собачье восприятие, прямо как как в «Глазами пса». И некоторые сцены в фильме оказались куда сильнее, чем в новинке.

«В финале "Зловещей луны" пёс самоотверженно защищает своих хозяев, нападая на огромного оборотня. Авторы фильма отлично передали это напряжение, в отличие от всё того же "Глазами пса", где схожая сцена не вызывает должного эффекта», — пишет автор Дзен-канала KINOPORTAL.

Ранее портал «Киноафиша» писал, умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса».

Фото: Кадры из фильмов «Зловещая луна» (1996), «Глазами пса» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Теперь все хотят себе Инди из «Глазами пса»: выяснили, что за порода очаровала миллионы зрителей Теперь все хотят себе Инди из «Глазами пса»: выяснили, что за порода очаровала миллионы зрителей Читать дальше 22 октября 2025
Не все хотели только денег: какой приз в фильме «Долгая прогулка»? Не все хотели только денег: какой приз в фильме «Долгая прогулка»? Читать дальше 23 октября 2025
Эта премьера показала куда более страшную версию Фредди Крюгера: как «Чёрный телефон 2» стал «Кошмаром на улице Вязов» для зумеров Эта премьера показала куда более страшную версию Фредди Крюгера: как «Чёрный телефон 2» стал «Кошмаром на улице Вязов» для зумеров Читать дальше 20 октября 2025
«Моя реация реакция на экране была абсолютно искренней»: МакКонахи впервые рассказал, о чем думал, когда рыдал в «Интерстелларе» «Моя реация реакция на экране была абсолютно искренней»: МакКонахи впервые рассказал, о чем думал, когда рыдал в «Интерстелларе» Читать дальше 20 октября 2025
«Чужой против Хищника 3» мог выйти на экраны, если бы не Ридли Скотт: «Прометей» все испортил «Чужой против Хищника 3» мог выйти на экраны, если бы не Ридли Скотт: «Прометей» все испортил Читать дальше 20 октября 2025
Ридли Скотт задумывал финал «Чужого» другим - но тогда не было бы франшизы: вот какая судьба изначально ждала Рипли Ридли Скотт задумывал финал «Чужого» другим - но тогда не было бы франшизы: вот какая судьба изначально ждала Рипли Читать дальше 19 октября 2025
С Беллой все просто — у нее любовь. А у остальных? Как Каллены из саги «Сумерки» стали вампирами и что им это стоило С Беллой все просто — у нее любовь. А у остальных? Как Каллены из саги «Сумерки» стали вампирами и что им это стоило Читать дальше 19 октября 2025
Реальный Энди Дюфрейн нашелся в Индии: преступник повторил аферу из «Побега из Шоушенка» — финал был другим Реальный Энди Дюфрейн нашелся в Индии: преступник повторил аферу из «Побега из Шоушенка» — финал был другим Читать дальше 19 октября 2025
В прокат выходит «Хищник: Миссия "Осирис"»: рассказываем, как фильм с Сарой Коннор из «Терминатора» связан с культовой франшизой В прокат выходит «Хищник: Миссия "Осирис"»: рассказываем, как фильм с Сарой Коннор из «Терминатора» связан с культовой франшизой Читать дальше 23 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше