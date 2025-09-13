Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Думали, драконы непобедимы? Всего одна ошибка Дейенерис стоила ей двух «детей» в «Игре престолов» — все началось с проклятья

Думали, драконы непобедимы? Всего одна ошибка Дейенерис стоила ей двух «детей» в «Игре престолов» — все началось с проклятья

13 сентября 2025 10:51
Кадр из сериала «Игра престолов»

В сериале есть сцена, которая давно вызывает споры у фанатов.

В «Игре престолов» смерть Визериона и Рейгала показалась зрителям нелепой и даже оскорбительной для эпичного мира Джорджа Мартина. Но стоит открыть «Битву королей» — и картина меняется.

Там есть сцена, которая давно вызывает споры. Дейенерис разжигает костёр, Мирри Маз Дуур поёт пронзительным голосом, и кажется, что сама магия крови вплетается в огонь. Неужели именно тогда было наложено проклятье?

Проклятие огня и крови

Мирри лишила душу кхала Дрого, и её слова могли тянуться дальше, к будущему Дейенерис. Проклятие обрушилось не на неё напрямую, а на её потомство. Но дети у Матери драконов были не обычными — их место заняли три ящера, рождённые из пламени. И именно они приняли на себя удар, считает автор Дзен-канала «Избач - книжные обзоры».

Визерион

Первым пал Визерион. Ирония судьбы: его почти полный тёзка Визерис погиб от расплавленного золота, а дракон пал от льда. Удар в грудь от Короля ночи стал зеркалом судьбы семьи Таргариенов — предательство, холод и смерть, всегда рядом.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Рейгаль

Его гибель в сериале и вовсе вызвала споры. Как Дейенерис могла не заметить целый флот Эурона? В мире, где каждая деталь расписана Мартином, появление «тумана войны» выглядело издевкой. Но если верить теории о проклятии, именно оно ослепило её и повело стрелы слишком точно. И снова смертельный удар пришёлся в грудь.

Дрогон

Пережил лишь Дрогон. Возможно, не случайно. Пророчество о жеребце, который покроет весь мир, могло относиться именно к нему. Дракон — это ящер, а значит, в мифологии способен к самооплодотворению. Эпоха драконов ещё не окончена.

И если всё это правда, то главная ошибка Дейенерис заключалась не в её тактике, а в доверии к колдунье. Магия крови не прощает — она всегда берёт плату. Жаль только, что этой платой стали драконы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что один герой «Игры престолов» оказался слишком похож на Арагорна.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Читать дальше 26 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Почему Леголас с таким страхом посмотрел на собственную кровь после стычки с Больгом? Не случайность, а глубокая деталь от Толкина Почему Леголас с таким страхом посмотрел на собственную кровь после стычки с Больгом? Не случайность, а глубокая деталь от Толкина Читать дальше 27 сентября 2025
Красиво сказано — «поцелуй», но результат ужасает: что остается от человека после встречи с дементором в «Гарри Поттере» Красиво сказано — «поцелуй», но результат ужасает: что остается от человека после встречи с дементором в «Гарри Поттере» Читать дальше 27 сентября 2025
199 серии и 2 дня 18 часов 20 минут непрерывного просмотра: что случилось в финале «Дикой розы» — за 37 лет вы наверняка забыли 199 серии и 2 дня 18 часов 20 минут непрерывного просмотра: что случилось в финале «Дикой розы» — за 37 лет вы наверняка забыли Читать дальше 27 сентября 2025
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы «Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы Читать дальше 26 сентября 2025
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Читать дальше 26 сентября 2025
«Слизали» у «Игры в кальмара»: 4 сезон «Алисы в Пограничье» перенесут в Америку? «Слизали» у «Игры в кальмара»: 4 сезон «Алисы в Пограничье» перенесут в Америку? Читать дальше 26 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше