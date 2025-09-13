Думали, драконы непобедимы? Всего одна ошибка Дейенерис стоила ей двух «детей» в «Игре престолов» — все началось с проклятья

В сериале есть сцена, которая давно вызывает споры у фанатов.

В «Игре престолов» смерть Визериона и Рейгала показалась зрителям нелепой и даже оскорбительной для эпичного мира Джорджа Мартина. Но стоит открыть «Битву королей» — и картина меняется.

Там есть сцена, которая давно вызывает споры. Дейенерис разжигает костёр, Мирри Маз Дуур поёт пронзительным голосом, и кажется, что сама магия крови вплетается в огонь. Неужели именно тогда было наложено проклятье?

Проклятие огня и крови

Мирри лишила душу кхала Дрого, и её слова могли тянуться дальше, к будущему Дейенерис. Проклятие обрушилось не на неё напрямую, а на её потомство. Но дети у Матери драконов были не обычными — их место заняли три ящера, рождённые из пламени. И именно они приняли на себя удар, считает автор Дзен-канала «Избач - книжные обзоры».

Визерион

Первым пал Визерион. Ирония судьбы: его почти полный тёзка Визерис погиб от расплавленного золота, а дракон пал от льда. Удар в грудь от Короля ночи стал зеркалом судьбы семьи Таргариенов — предательство, холод и смерть, всегда рядом.

Рейгаль

Его гибель в сериале и вовсе вызвала споры. Как Дейенерис могла не заметить целый флот Эурона? В мире, где каждая деталь расписана Мартином, появление «тумана войны» выглядело издевкой. Но если верить теории о проклятии, именно оно ослепило её и повело стрелы слишком точно. И снова смертельный удар пришёлся в грудь.

Дрогон

Пережил лишь Дрогон. Возможно, не случайно. Пророчество о жеребце, который покроет весь мир, могло относиться именно к нему. Дракон — это ящер, а значит, в мифологии способен к самооплодотворению. Эпоха драконов ещё не окончена.

И если всё это правда, то главная ошибка Дейенерис заключалась не в её тактике, а в доверии к колдунье. Магия крови не прощает — она всегда берёт плату. Жаль только, что этой платой стали драконы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что один герой «Игры престолов» оказался слишком похож на Арагорна.