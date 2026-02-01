Думали, что Зайца в «Ну, погоди!» озвучивала только Румянова? В этих двух сериях все было не так

Кажется, нет человека, который не смотрел бы «Ну, погоди!». И все знают, что Волка озвучивал неподражаемый Анатолий Папанов. Впрочем, «голос» Зайца тоже известен большинству, но тут все не так просто.

Клара Румянова

Клара Румянова прославилась своим необыкновенно высоким и лёгким голосом. Но так было не всегда. В юности у неё был совсем другой, очень низкий голос — контральто.

Всё изменила сильная простуда во время учёбы. Румянова повредила связки и долго лечилась. Она несколько месяцев молчала, общаясь с миром только записками. После этого её голос и стал таким, каким мы его знаем.

В кино она дебютировала в 1951 году в ленте «Сельский врач». Там же случился и её первый опыт озвучки. Ребёнок в сцене уснул, и Клара сама изобразила его крик. После этого на «Мосфильме» её стали приглашать, когда нужен был детский голос.

Сначала она отказывалась от мультипликации, мечтая только об актёрских ролях. Но предложений было мало. Она озвучивала детей в фильмах и даже животных.

В конце концов, в 1962 году она согласилась на первую большую мультипликационную роль — мальчика Асана в «Чудесном саду». С этого всё и началось.

Её голосом говорили десятки любимых персонажей: Василиса Премудрая, Паровозик из Ромашкова, Малыш, Чебурашка. Но самым знаменитым, конечно, стал Заяц из «Ну, погоди!».

Режиссёр Вячеслав Котёночкин утвердил её без проб, отлично зная её работы. Даже глаза Зайцу нарисовали голубые, как у самой актрисы.

Ольга Зверева

Классикой считаются 16 серий, снятых с 1969 по 1986 год. В 90-е вышли ещё два выпуска.

В них за Зайца снова говорила Румянова. Анатолий Папанов к тому времени умер: для озвучивания Волка были задействованы записи его голоса, сохранившиеся благодаря работе монтажеров.

В начале нулевых тему решили продолжить. Голос Волку в новых сериях подарил эстрадный артист Игорь Христенко. Клара Румянова была готова вернуться, но её подвело здоровье. Из-за проблем с сердцем она не смогла принять участие в записи, а в 2004 году её уже и не стало.

Роль Зайца в двух новых эпизодах досталась актрисе дубляжа Ольге Зверевой. Серии вышли в 2005 и 2006 годах.