Думали, что ваши семейные встречи сложные? Смотрите «Праздники» с Ароновой 15 декабря на ТНТ — поймете, что у вас еще цветочки (трейлер)

3 декабря 2025 21:31
Кадр из сериала «Праздники»

Третий сезон будет еще смешнее и курьезнее.

«Праздники» возвращаются — и снова обещают тот самый семейный хаос, без которого зима у ТНТ уже немыслима.

15 декабря выйдет третий сезон, и, кажется, авторы решили: если уж делать продолжение, то с интригой, новыми героями и очередной проверкой семейных нервов на прочность.

Что происходит с семьёй в новом сезоне

Глава семьи Виктор Васильевич уходит на пенсию и впервые пытается жить для себя. Но его внезапная жажда хобби и бесконечная энергия оказываются испытанием для Натальи Николаевны.

Он чинит дачу, варит самогон, уходит в рыбалку — и ни секунды не сидит спокойно. Жена же мечтает о тишине и пытается пристроить мужа на работу, пока тот всеми силами отказывается признавать, что тоже может быть пенсионером.

Дети — в разных городах и с разными проблемами

Паша и Лена живут в Петербурге и приезжают к родителям только по датам в календаре. Паша начал зарабатывать больше жены и мягко, а иногда и не очень мягко, склоняет её к рождению второго ребёнка.

У Юли и Вовы всё наоборот: молодая семья закрепилась в Москве, дела идут в гору, но Вовина карьера растёт так быстро, что он, кажется, уже теряет связь с реальностью. И тут уже тесть с удовольствием берётся вернуть зятя обратно с небес на землю.

Новая героиня, новый градус хаоса

За стол теперь приходит ещё и мама Паши — Жанна Ивановна, изысканная, но своенравная учительница французского языка. Она не просто встряхивает весь привычный уклад — она приносит в дом собственный взгляд на семейную гармонию. И, конечно, гармония после этого трещит по швам.

Кто стоит за третьим сезоном

К своим ролям возвращаются Виталий Хаев, Мария Аронова, Яна Енжаева, Никита Павленко, Анастасия Калашникова и другие. Сезон снова поставил Борис Дергачёв — актёр, режиссёр и человек, который отлично чувствует бытовой юмор. Сценарий написали Денис Шенин и Дмитрий Ковалёв, авторы «Реальных пацанов».

Новый сезон — снова про то, как взрослые дети вылетают из гнезда, родители пытаются это принять, а любые праздники становятся испытанием. И да, это всё ещё смешно, узнаваемо и болезненно по-семейному.

Ранее мы писали: Новинку Netflix в 2024 году все ждали с нетерпением: эти неувязки в «Сигнале» убили рейтинг на первых сериях.

Фото: Кадр из сериала «Праздники»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
