Думаете, что такого, как Глухарев, не может быть? У героев культового хита НТВ были реальные прототипы

Сериал «Глухарь» можно пересматривать бесконечно. И каждый раз вы будете находить в нём что-то новое. С момента его выхода прошло почти двадцать лет, а он до сих пор не отпускает. История продолжает цеплять и заставлять волноваться за судьбу героев.

Популярность проекта у зрителей достигла невероятных высот. Секрет, возможно, кроется в особой достоверности персонажей. Ведь у многих из них были реальные прототипы из жизни.

Сюжет

Сюжет «Глухаря» родился спонтанно. Шоураннер Илья Куликов набросал историю в свободные минуты между другими съёмками. Продюсерам срочно требовался новый проект, и они взяли этот, потому что другого просто не было.

Изначально это была лишь двадцатиминутная короткометражка. Автор не придавал ей особого значения, просто хотел показать обычную жизнь обычных полицейских без прикрас. Но история так понравилась продюсерам, что они решили превратить её в полноценный сериал.

Проект «выстрелил» совершенно неожиданно для всех. Он мгновенно стал одним из самых рейтинговых на российском ТВ. В какой-то момент его смотрело около 40% всей телевизионной аудитории страны.

Герои

Персонажи сериала во многом списаны с реальных людей. Образы Сергея Глухарёва и Дениса Антошина создавались на основе знакомых сценариста полицейских.

Говорят, что прототип самого Глухаря с интересом смотрел сериал и охотно делился с создателями своим опытом и знаниями.

А сотрудник, ставший прообразом Антошина, по слухам, даже внешне был очень похож на актёра, который в итоге его сыграл.