Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Думали, что такого, как Фатих в жизни встретить невозможно? А ведь «Клюквенный щербет» — это реальная история

Думали, что такого, как Фатих в жизни встретить невозможно? А ведь «Клюквенный щербет» — это реальная история

31 октября 2025 07:00
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Сюжет основан на опыте известного психолога.

Сериал «Клюквенный щербет» по праву занимает место среди знаковых проектов турецкого телевидения, таких как «Постучись в мою дверь» и «Великолепный век». На протяжении всего показа он составлял серьезную конкуренцию «Зимородку» в борьбе за зрительское внимание.

В отличие от стандартных романтических комедий, создатели проекта затрагивают значимые социальные проблемы. В центре повествования — противостояние семейных кланов и столкновение различных подходов к религиозным традициям. Особую глубину сюжету придает то, что он основан на реальных событиях.

Сценарист «Клюквенного щербета»

В последнее время значительное влияние на турецкую культуру оказывают работы психолога Гюльсерен Будайиджиоглу, чьи литературные произведения основаны на реальных историях пациентов её клиники. Именно этот авторский подход лег в основу сценария «Клюквенного щербета».

Для сериала специалист адаптировала драматическую ситуацию одной из своих пациенток.

Молодая женщина из прогрессивной семьи столкнулась с радикальным неприятием со стороны консервативных родственников мужа, которые противились её стремлению к образованию и современному образу жизни. Это стало причиной глубоких конфликтов.

Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Переработка сюжета

Безусловно, Будайиджиоглу применяет значительное преувеличение в своих литературных работах. Бытовые противоречия превращаются в фатальные столкновения, а жизненные сложности — в судьбоносные испытания.

Однако именно эта драматизация обеспечила «Клюквенному щербету» зрительскую любовь. Проект показал проработанную психологию персонажей, оказывающихся в запутанных обстоятельствах из-за конфликтов с самыми близкими.

Такие ситуации находят отклик у аудитории, поскольку затрагивают проблемы семейных отношений.

Творческое наследие психолога легло в основу множества успешных телепроектов, включая «Стамбульскую невесту», «Девушку под стеклом» и «Красную комнату». «Крупье» и «Квартира невинных» тоже были созданы по мотивам ее клинических наблюдений.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 турецких сериалов с рейтингом от 8 и выше.

Фото: Кадры из сериала «Клюквенный щербет»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Для русских — просто лакомство, но турки сразу поняли мрачный смысл названия «Клюквенного щербета»: на родине сериала у ягод особое значение Для русских — просто лакомство, но турки сразу поняли мрачный смысл названия «Клюквенного щербета»: на родине сериала у ягод особое значение Читать дальше 1 ноября 2025
Зрители «Великолепного века» окончательно запутались: так кто же самая младшая из сестер Сулеймана — ведет себя как старшая Зрители «Великолепного века» окончательно запутались: так кто же самая младшая из сестер Сулеймана — ведет себя как старшая Читать дальше 30 октября 2025
Это было хуже, чем тюрьма: куда на два года отвезли Хюррем после похищения Это было хуже, чем тюрьма: куда на два года отвезли Хюррем после похищения Читать дальше 29 октября 2025
Хальвет в «Великолепном веке» показывали неправильно: ничего пикантного в данном процессе не было Хальвет в «Великолепном веке» показывали неправильно: ничего пикантного в данном процессе не было Читать дальше 28 октября 2025
Напугал 9 млн человек и это только в год выхода: как «самый страшный советский фильм» предсказал чудовищную трагедию Напугал 9 млн человек и это только в год выхода: как «самый страшный советский фильм» предсказал чудовищную трагедию Читать дальше 1 ноября 2025
Лучше звоните Гусу? Или Джесси? Какими могли быть спин-оффы сериала «Во все тяжкие» Лучше звоните Гусу? Или Джесси? Какими могли быть спин-оффы сериала «Во все тяжкие» Читать дальше 1 ноября 2025
Вам было жутко смотреть «Заклятие»? Актерам оказалось куда страшнее — всю чертовщину на съемках не стали показывать на экране Вам было жутко смотреть «Заклятие»? Актерам оказалось куда страшнее — всю чертовщину на съемках не стали показывать на экране Читать дальше 1 ноября 2025
У него совсем другое имя: почему Росомаху часто называют Логаном У него совсем другое имя: почему Росомаху часто называют Логаном Читать дальше 31 октября 2025
Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов» Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов» Читать дальше 31 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше