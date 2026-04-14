Думали, что на голую Сидни Суини в «Горничной» в кино ходили только мужчины? Как бы не так — раскрыто, благодаря кому триллер стал хитом в Росиии

Приводим статистику и сами в нее верим с трудом!

Как выяснили аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика», отечественные женщины посещают кинотеатры значительно активнее, чем мужчины. К такому заключению подтолкнул неожиданно высокий спрос на эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини — ленту, которая с самого начала нацеливалась именно на женскую аудиторию.

Статистика из исследования «Кинозритель», проведённого Фондом кино, выглядит весьма показательно: 63% всех посетителей кинозалов составляют девушки и женщины, тогда как на долю мужчин приходится лишь 37%.

Данную тенденцию подтверждают и самые кассовые проекты последнего времени. Обе части «Чебурашки», «Бременские музыканты» и «Волшебник Изумрудного города» привлекали в залы преимущественно зрительниц.

Любопытно, что до 2022 года картина была прямо противоположной. Тогда представительниц прекрасного пола среди кинозрителей насчитывалось гораздо меньше. Благодаря таким блокбастерам, как «Мстители: Финал» и «Веном», в залах царили мужчины — их доля доходила до 60%.

Получается, что предпочтения публики во многом определяются тем, что предлагает репертуар. И сегодня российский прокат всё увереннее завоёвывает женские сердца. С высокой вероятностью в будущем число фильмов, ориентированных именно на эту категорию зрителей, будет только расти. А значит, и походы в кино у дам станут ещё более частыми.