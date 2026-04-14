Меню
Русский English
Отмена
Думали, что на голую Сидни Суини в «Горничной» в кино ходили только мужчины? Как бы не так — раскрыто, благодаря кому триллер стал хитом в Росиии

14 апреля 2026 11:50
Кадр из фильма «Горничная»

Приводим статистику и сами в нее верим с трудом!

Как выяснили аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика», отечественные женщины посещают кинотеатры значительно активнее, чем мужчины. К такому заключению подтолкнул неожиданно высокий спрос на эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини — ленту, которая с самого начала нацеливалась именно на женскую аудиторию.

Статистика из исследования «Кинозритель», проведённого Фондом кино, выглядит весьма показательно: 63% всех посетителей кинозалов составляют девушки и женщины, тогда как на долю мужчин приходится лишь 37%.

Данную тенденцию подтверждают и самые кассовые проекты последнего времени. Обе части «Чебурашки», «Бременские музыканты» и «Волшебник Изумрудного города» привлекали в залы преимущественно зрительниц.

Любопытно, что до 2022 года картина была прямо противоположной. Тогда представительниц прекрасного пола среди кинозрителей насчитывалось гораздо меньше. Благодаря таким блокбастерам, как «Мстители: Финал» и «Веном», в залах царили мужчины — их доля доходила до 60%.

Получается, что предпочтения публики во многом определяются тем, что предлагает репертуар. И сегодня российский прокат всё увереннее завоёвывает женские сердца. С высокой вероятностью в будущем число фильмов, ориентированных именно на эту категорию зрителей, будет только расти. А значит, и походы в кино у дам станут ещё более частыми.

Фото: Кадр из фильма «Горничная» (2025)
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У «Майкла» будет сиквел»? Хит о легендарном певце еще не вышел, а сюжет продолжения уже известен У «Майкла» будет сиквел»? Хит о легендарном певце еще не вышел, а сюжет продолжения уже известен Читать дальше 14 апреля 2026
Об этом четко в фильмах так и не сказали: так что за вид обезьяны Кинг-Конг? Такие вообще существуют? Об этом четко в фильмах так и не сказали: так что за вид обезьяны Кинг-Конг? Такие вообще существуют? Читать дальше 12 апреля 2026
Никакого выходного и праздника: почему в СССР День победы не отмечали целых 17 лет Никакого выходного и праздника: почему в СССР День победы не отмечали целых 17 лет Читать дальше 15 апреля 2026
Детям со школы показывают совсем не того Пушкина: вот как на самом деле выглядел поэт Детям со школы показывают совсем не того Пушкина: вот как на самом деле выглядел поэт Читать дальше 15 апреля 2026
Рязанов снял «Берегись автомобиля» по реальной истории: как настоящий Деточкин связан с Юрием Никулиным не догадался никто Рязанов снял «Берегись автомобиля» по реальной истории: как настоящий Деточкин связан с Юрием Никулиным не догадался никто Читать дальше 15 апреля 2026
Есть ли сцена после титров в фильме «Вот это драма!»? Объясняем смысл финала премьеры Есть ли сцена после титров в фильме «Вот это драма!»? Объясняем смысл финала премьеры Читать дальше 14 апреля 2026
Красавец Высоцкий — и не женат? Почему у Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» не было семьи Красавец Высоцкий — и не женат? Почему у Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» не было семьи Читать дальше 14 апреля 2026
Сулейман ценил в женщинах только эти качества: он сошел с ума от Фирузе не просто так Сулейман ценил в женщинах только эти качества: он сошел с ума от Фирузе не просто так Читать дальше 14 апреля 2026
Даже настоящие фанаты советских сказок ошибались в Кощее: вот что значит его имя Даже настоящие фанаты советских сказок ошибались в Кощее: вот что значит его имя Читать дальше 14 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше