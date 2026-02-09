Думали, что «Маша и медведь» сняты по русской сказке? На самом деле авторы «списали» хит с американского мультика

Пока в интернете не утихают споры о влиянии мультфильма «Маша и медведь» на детей, стоит вспомнить истоки этой неугомонной героини. Её история началась не на страницах сказок, а на пляже в Крыму.

Идея же оформить замысел в динамичный сериал пришла позже. Толчком послужили воспоминания о классической мультипликации Голливуда.

«Маша и медведь» и «Том и Джерри»

В основе сюжета лежит знакомая русская народная сказка, что придало истории особый колорит. Но динамику отношений авторы подсмотрели в классических комедиях вроде «Тома и Джерри».

Герои не связаны родством, что даёт им полную свободу. Их общение — это смесь заботы, лёгкого раздражения и весёлых проделок.

Трёхмерная графика, тщательная проработка деталей и простые, понятные всем эмоции — вот формула успеха.

Кстати, судьба у этих мультсериалов оказалась схожей. «Тома и Джерри» часто критиковали за излишнюю динамику и условную жестокость, а «Машу и медведя» — за то, что она якобы подаёт плохой пример. Однако оба проекта давно пережили всю эту шумиху и стали по-настоящему всенародными.

Идея мультфильма

Внешность и нрав Маши — это уже целиком российская задумка. Аниматор Олег Кузовков на пляже в Крыму в 1996 году увидел девочку, чья неуёмная энергия могла озадачить кого угодно. Этот маленький «вихрь», вечно попадающий в неожиданные ситуации, и стал прообразом будущей звезды.

Автор изначально видел Машу пацанкой. Однако продюсеры предложили иной путь. Они считали, что героиня должна уметь и слегка раздражать, и моментально очаровывать. В итоге получился именно тот образ, который сегодня узнают буквально все.

Любопытно, что на этапе разработки на Машу повлияла ещё одна анимационная работа — «Жихарка» 2006 года. Там тоже была бойкая девочка. Режиссёром «Жихарки» выступил Олег Ужинов, который впоследствии стал одним из главных создателей «Маши и медведя».

Что касается Медведя, то его задумывали как обычного «дачного пенсионера». Бывший цирковой артист, который теперь мечтает лишь о покое, своём огороде и запасах варенья. В этом образе создатели, пожалуй, не ошиблись.