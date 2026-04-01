Думали, что «Королек моей любви» — это пародия на Болливуд? А Галустян рассказал о связи с Джокером

У актера были свои источники вдохновения.

В российском прокате стартовала музыкальная комедия под названием «Королёк моей любви». Картина целиком снималась в Индии, поэтому она буквально пропитана атмосферой и духом этой страны. Уже на этапе анонса многие зрители предположили, что перед ними — пародийная версия какого-нибудь популярного болливудского хита.

Сюжет

События картины переносят зрителя в придуманную восточную страну под названием Хурмада. В центре повествования — бесстрашный страж порядка по имени Рамаш, который вступает в открытое противостояние с опасным преступником Шамаром. В ходе этой борьбы он неожиданно узнаёт, что его противник приходится ему родным братом — их разлучили ещё в детстве.

Воссоединение оборачивается для персонажей долгим расследованием давней семейной тайны и неизбежным столкновением с влиятельным хозяином города.

Детали

Как выяснилось, создатели проекта вдохновлялись вовсе не каким-то конкретным фильмом, а собирательным образом индийского кинематографа. В картине зрителей ждут щедрые порции ярких красок, зажигательных танцев и самобытной музыки — всего того, чем славится Болливуд.

Съемочный процесс проходил сразу в трёх индийских городах. По словам участников команды, такой географический размах помог создать по-настоящему цельную восточную вселенную, наполненную масштабными массовками, продуманной хореографией и выразительной визуальной эстетикой.

Впрочем, некоторые источники вдохновения у авторов всё же были — правда, не индийские.

«Я пересмотрел массу фильмов про гангстеров. "Тёмный рыцарь" с Джокером, "Десперадо" — всё это я пропустил через себя, смешал и получился гремучий коктейль», — рассказал Михаил Галустян, исполнитель главной роли.

Мюзикл выходит в широкий прокат уже сегодня — в День смеха, 1 апреля.