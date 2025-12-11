Меню
Думали, что это отсылка к истории Брагина и Шибанова? На самом деле у названия «Шального отдела» другой смысл

11 декабря 2025 20:33
Кадр из сериала «Шальной отдел»

Оно напрямую отсылает к главному герою.

Важной новинкой сезона на «Пятом» стал показ детектива «Шальной отдел». Авторы анонсировали язвительный юмор, драмы, захватывающий сюжет и совершенно неожиданные развязки.

А зрители уже заметили, что «имя» проекта перекликается с абсолютным ТВ-хитом «Первый отдел». Но у новинки «Пятого» совсем другой смысл названия.

Кадр из сериала «Первый отдел»

Смысл названия сериала

Название сериала родилось не просто так — оно напрямую связано с говорящей фамилией его главного героя, подполковника Кирилла Шального. Ее он получил ещё в детском доме, и она на всю жизнь определила его натуру.

Кирилл и правда живёт по-шальному: он дерзкий, колючий, обожает риск и всегда идёт на грани, не признавая никаких рамок.

Кадр из сериала «Шальной отдел»

Сюжет сериала «Шальной отдел»

Кирилл Шальной в прошлом был мастером уголовного розыска. Но он привык жить на эмоциях, и это портит его карьеру. Однажды, не справившись с ревностью, он устраивает скандал на корпоративе и избивает начальника, который слишком явно оказывал знаки внимания его жене.

В наказание его «повышают» только номинально, отправляя руководить самым неспокойным местом в городе.

В отделе его встречает команда во главе с майором Николаем Устиновым, который был уверен, что это кресло по праву должно достаться ему. Теперь Кириллу нужно наладить работу отдела, завоевать уважение или хотя бы послушание подчинённых, а параллельно пытаться спасти свой брак, который трещит по швам.

Ранее портал «Киноафиша» писал, удалось ли «Шальному отделу» стать заменой глыб НТВ.

Фото: Кадры из сериалов «Шальной отдел», «Первый отдел»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
