Думали, что Джойс и Хоппер в «Очень странных делах» получили хэппи-энд? Эта мелкая деталь говорит об обратном

15 марта 2026 14:15
Название города смутило преданных фанатов.

Грандиозный финал «Очень странных дел» практически всем героям подарил хэппи-энд. Даже Джойс и Хопперу, как ни странно. Но некоторые фанаты сериала уверены, что помолвкой дело не закончилось.

Романтический финал, который успокоил не всех

Финал сериала «Очень странные дела» вызвал у зрителей множество споров. Одни посчитали завершение истории логичным, другие остались недовольны открытыми вопросами — например, судьбой Одиннадцать.

На этом фоне одна линия казалась почти безоблачной. Джойс Байерс и Джим Хоппер спустя полтора года после событий финала наконец-то обручились. Для многих фанатов это выглядело как долгожданный счастливый конец для пары, прошедшей через все ужасы Изнанки.

Почему переезд может быть плохой новостью

Однако один сюжетный момент заставляет взглянуть на финал иначе. Хоппер говорит Джойс, что ему предложили работу шерифа в Монтоке — небольшом городе, куда они могут переехать и начать новую жизнь.

На первый взгляд это выглядит как шанс оставить прошлое позади. Но именно название города вызывает у поклонников сериала подозрения.

Дело в том, что «Монток» было рабочим названием «Очень странных дел», которое братья Даффер использовали на раннем этапе разработки проекта. Оно связано с реальными теориями заговора о военных экспериментах, якобы проводившихся на авиабазе в Монтоке.

Намек на будущие истории

Во вселенной сериала зрители уже знают, что лаборатория Хокинса проводила эксперименты, напоминающие программу MK-Ultra. Поэтому есть вероятность, что Монток в этой истории — еще одно место, связанное с подобными исследованиями.

Если это так, то новая работа Хоппера может привести его и Джойс к очередной тайне.

Такой поворот оставляет пространство для будущих проектов. Не исключено, что намек на Монток может стать основой для одного из спин-оффов вселенной «Очень странных дел», где герои снова окажутся в центре странных и опасных событий.

Анастасия Луковникова
Киллиан Мерфи назвал один из главных недостатков красавчика Томаса Шелби: «Она по-настоящему уродливая» Киллиан Мерфи назвал один из главных недостатков красавчика Томаса Шелби: «Она по-настоящему уродливая» Читать дальше 17 марта 2026
«Ну это слишком»: звезда фильма «Острые козырьки» объяснила, почему не досмотрела сериал «Ну это слишком»: звезда фильма «Острые козырьки» объяснила, почему не досмотрела сериал Читать дальше 17 марта 2026
Пока все ждем «Первый отдел», пересматриваю сериалы про обаятельных мошенников: они борются за справедливость — достойная замена Брагину Пока все ждем «Первый отдел», пересматриваю сериалы про обаятельных мошенников: они борются за справедливость — достойная замена Брагину Читать дальше 17 марта 2026
Для реабилитации после финала «Игры престолов» включайте новый сериал с Эмилией Кларк: заслуженные 92% на Rotten Tomatoes Для реабилитации после финала «Игры престолов» включайте новый сериал с Эмилией Кларк: заслуженные 92% на Rotten Tomatoes Читать дальше 17 марта 2026
Не только «Ходячие мертвецы»: 5 сериалов про зомби, которые вы могли пропустить — интересно до жути Не только «Ходячие мертвецы»: 5 сериалов про зомби, которые вы могли пропустить — интересно до жути Читать дальше 17 марта 2026
Всего 6 эпизодов и ни одного лишнего: «Как убить свою сестру» — тихий хит из Бельгии, который цепляет с первой серии Всего 6 эпизодов и ни одного лишнего: «Как убить свою сестру» — тихий хит из Бельгии, который цепляет с первой серии Читать дальше 17 марта 2026
1 вечер и 2 страны: канадский и бразильский криминал, который не попал в попсовые сериальные топы (всего 4 и 6 эпизодов) 1 вечер и 2 страны: канадский и бразильский криминал, который не попал в попсовые сериальные топы (всего 4 и 6 эпизодов) Читать дальше 17 марта 2026
Николь Кидман рассказала о своей худшей постельной сцене: а ведь этот сериал был хитом HBO Николь Кидман рассказала о своей худшей постельной сцене: а ведь этот сериал был хитом HBO Читать дальше 17 марта 2026
Такого еще не было: в третьем сезоне «Дома дракона» для зрителей готовят «эксперимент» — кажется, он касается принца Дейрона Таргариена Такого еще не было: в третьем сезоне «Дома дракона» для зрителей готовят «эксперимент» — кажется, он касается принца Дейрона Таргариена Читать дальше 16 марта 2026
