Думали, что Джойс и Хоппер в «Очень странных делах» получили хэппи-энд? Эта мелкая деталь говорит об обратном

Грандиозный финал «Очень странных дел» практически всем героям подарил хэппи-энд. Даже Джойс и Хопперу, как ни странно. Но некоторые фанаты сериала уверены, что помолвкой дело не закончилось.

Романтический финал, который успокоил не всех

Финал сериала «Очень странные дела» вызвал у зрителей множество споров. Одни посчитали завершение истории логичным, другие остались недовольны открытыми вопросами — например, судьбой Одиннадцать.

На этом фоне одна линия казалась почти безоблачной. Джойс Байерс и Джим Хоппер спустя полтора года после событий финала наконец-то обручились. Для многих фанатов это выглядело как долгожданный счастливый конец для пары, прошедшей через все ужасы Изнанки.

Почему переезд может быть плохой новостью

Однако один сюжетный момент заставляет взглянуть на финал иначе. Хоппер говорит Джойс, что ему предложили работу шерифа в Монтоке — небольшом городе, куда они могут переехать и начать новую жизнь.

На первый взгляд это выглядит как шанс оставить прошлое позади. Но именно название города вызывает у поклонников сериала подозрения.

Дело в том, что «Монток» было рабочим названием «Очень странных дел», которое братья Даффер использовали на раннем этапе разработки проекта. Оно связано с реальными теориями заговора о военных экспериментах, якобы проводившихся на авиабазе в Монтоке.

Намек на будущие истории

Во вселенной сериала зрители уже знают, что лаборатория Хокинса проводила эксперименты, напоминающие программу MK-Ultra. Поэтому есть вероятность, что Монток в этой истории — еще одно место, связанное с подобными исследованиями.

Если это так, то новая работа Хоппера может привести его и Джойс к очередной тайне.

Такой поворот оставляет пространство для будущих проектов. Не исключено, что намек на Монток может стать основой для одного из спин-оффов вселенной «Очень странных дел», где герои снова окажутся в центре странных и опасных событий.