Думали, что «Чёрное зеркало» — сплошная фантастика? Вот в каких сериях там реально предсказали будущее

Когда «Чёрное зеркало» только появилось в 2011 году, оно выглядело как мрачная фантазия о будущем, которое, казалось, ещё очень далеко. Сериал быстро перебрался с кабельных каналов на Netflix и там уже окончательно превратился в хит, от которого стриминг не собирается отказываться до сих пор.

С годами выяснилось, что создатели не столько выдумывали, сколько предсказывали. Многие вещи, казавшиеся тогда чистым киберпанком, сегодня уже либо существуют, либо вот‑вот войдут в нашу жизнь. И это осознание делает пересмотр старых серий немного жутковатым занятием.

Искусственные пчелы

В шестой серии третьего сезона показали мир, где с популяцией пчёл случилась катастрофа, и людям пришлось создавать механических насекомых, чтобы спасти экосистему. Эти роботы не просто опыляли цветы, но и легко превращались в оружие.

В реальности с пчёлами и правда всё плохо: они массово гибнут, и учёные всерьёз занялись разработкой роботизированных заменителей. Пока, правда, без военных функций, но кто знает, как повернётся.

Дипфейки

В шестом сезоне в первом же эпизоде актриса с ужасом наблюдает, как её цифровую копию используют в сериале без её согласия, и ничего не может с этим поделать. Тогда это казалось антиутопией.

Теперь это реальность. Дипфейки давно проникли в киноиндустрию: голливудские звёзды продают права на свои лица, а у нас с помощью нейросетей «воскрешали» Галкина и Никулина. Споры о том, где проходит грань между технологией и этикой, до сих пор не утихают.

Запись воспоминаний

В третьей серии первого сезона людям вживляли имплантаты, которые позволяли пересматривать любой момент собственной жизни — хоть радостный, хоть тот, который хотелось бы забыть. С помощью такой технологии, например, можно было с точностью узнать, изменял ли партнёр.

Сегодня это перестаёт быть фантастикой. Компании уже тестируют контактные линзы, которые записывают всё, что видит человек, и отправляют видео в облако. Остаётся лишь дождаться, когда появится функция поиска по воспоминаниям.

Зарядка телефона от тела

Во втором эпизоде первого сезона люди превратились в батарейки — они должны были постоянно двигаться, чтобы вырабатывать энергию для системы. Зрелище жутковатое, но сама идея, как ни странно, оказалась пророческой.

Учёные уже тестируют устройства, которые считывают электрический потенциал тела и заряжаются от любого движения. Пока что таких крохотных батареек хватает только на то, чтобы подпитать телефон. Но это только начало.