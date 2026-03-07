Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Думали, что «Чёрное зеркало» — сплошная фантастика? Вот в каких сериях там реально предсказали будущее

Думали, что «Чёрное зеркало» — сплошная фантастика? Вот в каких сериях там реально предсказали будущее

7 марта 2026 07:29
Кадр из сериала «Черное зеркало»

Некоторые сюжеты выглядят как пророчества.

Когда «Чёрное зеркало» только появилось в 2011 году, оно выглядело как мрачная фантазия о будущем, которое, казалось, ещё очень далеко. Сериал быстро перебрался с кабельных каналов на Netflix и там уже окончательно превратился в хит, от которого стриминг не собирается отказываться до сих пор.

С годами выяснилось, что создатели не столько выдумывали, сколько предсказывали. Многие вещи, казавшиеся тогда чистым киберпанком, сегодня уже либо существуют, либо вот‑вот войдут в нашу жизнь. И это осознание делает пересмотр старых серий немного жутковатым занятием.

Искусственные пчелы

В шестой серии третьего сезона показали мир, где с популяцией пчёл случилась катастрофа, и людям пришлось создавать механических насекомых, чтобы спасти экосистему. Эти роботы не просто опыляли цветы, но и легко превращались в оружие.

В реальности с пчёлами и правда всё плохо: они массово гибнут, и учёные всерьёз занялись разработкой роботизированных заменителей. Пока, правда, без военных функций, но кто знает, как повернётся.

Кадр из сериала «Черное зеркало»

Дипфейки

В шестом сезоне в первом же эпизоде актриса с ужасом наблюдает, как её цифровую копию используют в сериале без её согласия, и ничего не может с этим поделать. Тогда это казалось антиутопией.

Теперь это реальность. Дипфейки давно проникли в киноиндустрию: голливудские звёзды продают права на свои лица, а у нас с помощью нейросетей «воскрешали» Галкина и Никулина. Споры о том, где проходит грань между технологией и этикой, до сих пор не утихают.

Кадр из сериала «Черное зеркало»

Запись воспоминаний

В третьей серии первого сезона людям вживляли имплантаты, которые позволяли пересматривать любой момент собственной жизни — хоть радостный, хоть тот, который хотелось бы забыть. С помощью такой технологии, например, можно было с точностью узнать, изменял ли партнёр.

Сегодня это перестаёт быть фантастикой. Компании уже тестируют контактные линзы, которые записывают всё, что видит человек, и отправляют видео в облако. Остаётся лишь дождаться, когда появится функция поиска по воспоминаниям.

Кадр из сериала «Черное зеркало»

Зарядка телефона от тела

Во втором эпизоде первого сезона люди превратились в батарейки — они должны были постоянно двигаться, чтобы вырабатывать энергию для системы. Зрелище жутковатое, но сама идея, как ни странно, оказалась пророческой.

Учёные уже тестируют устройства, которые считывают электрический потенциал тела и заряжаются от любого движения. Пока что таких крохотных батареек хватает только на то, чтобы подпитать телефон. Но это только начало.

Кадр из сериала «Черное зеркало»
Фото: Кадры из сериала «Черное зеркало»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Даже преданные фанаты «Клона» сходу не назовут настоящее имя Жади: оно звучало только в одной серии Даже преданные фанаты «Клона» сходу не назовут настоящее имя Жади: оно звучало только в одной серии Читать дальше 7 марта 2026
Ни рыцарей, ни драконов, ни белых ходоков: так почему каждая серия «Разделения» обошлась дороже, чем в «Игре престолов» Ни рыцарей, ни драконов, ни белых ходоков: так почему каждая серия «Разделения» обошлась дороже, чем в «Игре престолов» Читать дальше 6 марта 2026
Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств» Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств» Читать дальше 3 марта 2026
Миллионы смотрели «Игру престолов», но так и не поняли главного: в чём смысл противостояния Короля Ночи и Трехглазого ворона? Миллионы смотрели «Игру престолов», но так и не поняли главного: в чём смысл противостояния Короля Ночи и Трехглазого ворона? Читать дальше 8 марта 2026
Этот «русский след» в «Интерстелларе» заметили только люди, закончившие физмат: «пасхалку» не тронул даже Нолан Этот «русский след» в «Интерстелларе» заметили только люди, закончившие физмат: «пасхалку» не тронул даже Нолан Читать дальше 8 марта 2026
«Дитям — мороженое, а бабе — цветы!»: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с букетами (тест) «Дитям — мороженое, а бабе — цветы!»: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с букетами (тест) Читать дальше 7 марта 2026
Отмечаем 8 марта, как в «Москве слезам не верит»: как накрыть стол в духе профессорского ужина, чтобы гости ахнули Отмечаем 8 марта, как в «Москве слезам не верит»: как накрыть стол в духе профессорского ужина, чтобы гости ахнули Читать дальше 7 марта 2026
Этот русский фильм по Стивену Кингу запрещен к прокату, но в Сети его смотрят до сих пор: «Браво! Как будто книгу перечитала» Этот русский фильм по Стивену Кингу запрещен к прокату, но в Сети его смотрят до сих пор: «Браво! Как будто книгу перечитала» Читать дальше 7 марта 2026
Мясников сам работал как в «Больнице Питт»: «В сериале все передано блестяще» Мясников сам работал как в «Больнице Питт»: «В сериале все передано блестяще» Читать дальше 6 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше