На один из главных вопросов о 5 сезоне «Первого отдела» уже найден ответ: зрителей не проведешь

«Первыйо отдел-5» вышел на НТВ 16 февраля и моментально собрал привычную аудиторию у экранов. Однако в день премьеры зрителей больше всего волновал не сюжет, а математика. Сколько серий в новом сезоне — 20 или 30? Для проекта с такой историей это неожиданная интрига.

20 или 30 — главный вопрос премьеры

Путаница возникла еще до старта. На разных платформах мелькали разные цифры, поэтому обсуждения быстро ушли от сюжета к подсчетам. В комментариях зрители пытались собрать картину по крупицам.

Vadim прямо спрашивал: «сколько в итоге серий 20 или 30?» Дмитрий отвечал: «Сначала покажут первые 20, потом оставшиеся». Ходырев Евгений удивлялся: «Из количества серий тайну решили сделать, так 20 или 30?»

Постепенно стала вырисовываться более четкая версия. Арина Андреевна написала: «20 серий в пятом сезоне! Уже даже „Иви“ исправилось!» и позже добавила: «Да не будет 5 сезон на 30 серий! Он полностью отснят!»

Зрители ждали и дождались

Реакция на саму премьеру в целом теплая. «Ждем с нетерпением!» — пишет Ольга. Lilia признается, что муж «подсел только на "Первый отдел"» и ждал премьеру как подарок. Обсуждают и качество эфира: «Со звуком какая-то беда, я не поняла половину диалогов», — делится одна из зрительниц.

На данный момент именно цифра 20 выглядит основной и подтвержденной зрительскими наблюдениями и обновленными карточками сервисов. Для поклонников сериала это меньше ожидаемого, зато новый сезон вышел сейчас, а не ушел на осень. Похоже, в этот раз НТВ выбрал скорость вместо максимального хронометража. Для фанатов главное, что Брагин вернулся в эфир. Остальное уже детали.