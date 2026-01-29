На Ближнем Востоке обожают этот русский мультик: речь не про «Машу и медведя»

Российская анимация давно стала международным явлением. Наши мультфильмы любят и смотрят зрители в самых разных уголках планеты.

Долгое время главным хитом за рубежом считалась «Маша и медведь». Особенно отмечали её успех в восточных странах, где образ девочки в скромном платье и платочке хорошо вписался в местные традиции. Однако, как недавно выяснилось, у арабской аудитории есть и другой, не менее горячо любимый российский проект.

«Оранжевая корова»

Российские мультсериалы активно покоряют Ближний Восток. На ключевых платформах региона уже можно найти с десяток проектов от легендарного «Союзмультфильма». Как рассказала председатель совета директоров студии Юлиана Слащева, особенной любовью у зрителей пользуется тёплый мультсериал «Оранжевая корова», созданный для малышей.

По её словам, это история о ценности обычной дружной семьи, где есть родители, дети, бабушки с дедушками и другие родные. Именно этот акцент на семейных связях и нашёл отклик у арабской аудитории, для которой традиционные устои очень важны.

Спрос на мультфильм оказался таким высоким, что местные телеканалы даже заказали специальные праздничные серии, посвящённые их национальным торжествам.

Семейная тематика

Студия «Союзмультфильм» давно и целенаправленно создаёт мультфильмы о самом главном — о семье и домашнем уюте. Вместе с уже полюбившейся «Оранжевой коровой» в эту линейку входят проекты вроде «Мартышкиных» и «Лудлвилля». Все они рассказывают трогательные истории о том, как здорово, когда рядом есть близкие, которые всегда поддержат.

Даже в проектах для подростковой аудитории, таких как «Приключения Пети и Волка», авторы не забывают о семейных ценностях. Главный герой растёт в полной семье, где у него есть любящие родители и мудрый дедушка, готовый дать совет.