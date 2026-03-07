Думала, уже все новинки Netflix пересмотрела, а потом нашла этот сериал 2026 года: 8 эпизодов можно залпом глянуть целиком

Тут вам и детектив, и триллер, и комедия. Скучно точно не будет.

Кажется, зрители уже пересмотрели почти все свежие новинки Netflix, но иногда среди громких премьер неожиданно появляется сериал, о котором мало говорят — и именно он оказывается настоящим открытием.

Один из таких проектов — ирландский сериал «Как попасть в рай из Белфаста», который вышел в феврале 2026 года.

Подруги, тайны и одно странное расследование

История начинается с трагического события. После внезапной смерти их бывшей подруги три женщины — Саоирсе, Робин и Дара — снова встречаются спустя много лет. Когда-то они были неразлучны, но жизнь развела их в разные стороны.

Прощание быстро превращается в попытку разобраться, что на самом деле произошло. Слишком много странных деталей и слишком мало честных ответов. Постепенно героини понимают: смерть подруги может быть связана с тайнами, которые они сами предпочитали забыть.

Поиски правды превращаются в путешествие по Ирландии, где каждая новая улика поднимает на поверхность события из прошлого. Чем дальше они заходят в расследовании, тем яснее становится: эта история касается их гораздо сильнее, чем они думали.

Комедия и триллер в одном сериале

«Как попасть в рай из Белфаста» — необычное сочетание комедии и триллера. Сериал держит интригу, но при этом не лишен иронии и живых диалогов.

Проект снял режиссер Джордж Кэйн. Первый сезон состоит из 8 серий и уже полностью доступен на Netflix. Рейтинг сериала на IMDb составляет 7,4 — для свежего проекта это довольно сильный старт.