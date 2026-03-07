Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Думала, уже все новинки Netflix пересмотрела, а потом нашла этот сериал 2026 года: 8 эпизодов можно залпом глянуть целиком

Думала, уже все новинки Netflix пересмотрела, а потом нашла этот сериал 2026 года: 8 эпизодов можно залпом глянуть целиком

7 марта 2026 15:13
Кадр из сериала «Как попасть на небеса из Белфаста»

Тут вам и детектив, и триллер, и комедия. Скучно точно не будет.

Кажется, зрители уже пересмотрели почти все свежие новинки Netflix, но иногда среди громких премьер неожиданно появляется сериал, о котором мало говорят — и именно он оказывается настоящим открытием.

Один из таких проектов — ирландский сериал «Как попасть в рай из Белфаста», который вышел в феврале 2026 года.

Подруги, тайны и одно странное расследование

История начинается с трагического события. После внезапной смерти их бывшей подруги три женщины — Саоирсе, Робин и Дара — снова встречаются спустя много лет. Когда-то они были неразлучны, но жизнь развела их в разные стороны.

Прощание быстро превращается в попытку разобраться, что на самом деле произошло. Слишком много странных деталей и слишком мало честных ответов. Постепенно героини понимают: смерть подруги может быть связана с тайнами, которые они сами предпочитали забыть.

Поиски правды превращаются в путешествие по Ирландии, где каждая новая улика поднимает на поверхность события из прошлого. Чем дальше они заходят в расследовании, тем яснее становится: эта история касается их гораздо сильнее, чем они думали.

Комедия и триллер в одном сериале

«Как попасть в рай из Белфаста» — необычное сочетание комедии и триллера. Сериал держит интригу, но при этом не лишен иронии и живых диалогов.

Проект снял режиссер Джордж Кэйн. Первый сезон состоит из 8 серий и уже полностью доступен на Netflix. Рейтинг сериала на IMDb составляет 7,4 — для свежего проекта это довольно сильный старт.

Фото: Кадр из сериала «Как попасть на небеса из Белфаста»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Netflix радует, но зрители фырчат: что ждать от «Игры в кальмара: VIP Вызов» — участники вызывают не интерес, а недоумение Netflix радует, но зрители фырчат: что ждать от «Игры в кальмара: VIP Вызов» — участники вызывают не интерес, а недоумение Читать дальше 6 марта 2026
Шикарный французский детективный сериал, который держит до финала: всего 6 серий — и ни одной лишней Шикарный французский детективный сериал, который держит до финала: всего 6 серий — и ни одной лишней Читать дальше 4 марта 2026
Миллионы смотрели «Игру престолов», но так и не поняли главного: в чём смысл противостояния Короля Ночи и Трехглазого ворона? Миллионы смотрели «Игру престолов», но так и не поняли главного: в чём смысл противостояния Короля Ночи и Трехглазого ворона? Читать дальше 8 марта 2026
Тоже «Реальные пацаны», но круче пермских: почему зрители без ума от сериала Blue Mountain State Тоже «Реальные пацаны», но круче пермских: почему зрители без ума от сериала Blue Mountain State Читать дальше 8 марта 2026
Наконец-то в «Игре престолов» покажут тот самый «Черный ужас»: его боялись все в Вестеросе — от мала до велика Наконец-то в «Игре престолов» покажут тот самый «Черный ужас»: его боялись все в Вестеросе — от мала до велика Читать дальше 7 марта 2026
От новинки HBO ждали провального комикса, а получился новый «Настоящий детектив»: смотрим первый трейлер «Фонарей» От новинки HBO ждали провального комикса, а получился новый «Настоящий детектив»: смотрим первый трейлер «Фонарей» Читать дальше 7 марта 2026
Всего 4 серии, а напряжение колоссальное: этот мини-сериал не зря считают одним из лучших криминальных проектов десятилетия Всего 4 серии, а напряжение колоссальное: этот мини-сериал не зря считают одним из лучших криминальных проектов десятилетия Читать дальше 7 марта 2026
8 серий и рейтинг 7,2: включила «Мы были лжецами» и неожиданно досмотрела весь сериал до утра 8 серий и рейтинг 7,2: включила «Мы были лжецами» и неожиданно досмотрела весь сериал до утра Читать дальше 7 марта 2026
Все сериалы пересмотрели, рассказываю, почему стоит посмотреть «Черный список» — будет держать в напряжении своей интригой Все сериалы пересмотрели, рассказываю, почему стоит посмотреть «Черный список» — будет держать в напряжении своей интригой Читать дальше 7 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше