Думала, посмотрю между делом, а в итоге прожила чужие жизни за выходные не отрываясь: топ-7 лучших мини-сериалов 2025

23 марта 2026 08:56
Кадр из сериала «Яблочный уксус», «Хорошая американская семья», «Одна из многих»

Мне давно не было так жалко, что сериал так быстро закончился.

Мини-сериалы давно стали форматом для тех, кто ценит плотный сюжет и не готов растягивать просмотр на месяцы. В 2025 году зарубежные платформы сделали ставку именно на такие истории: короткие, цельные, без лишних серий. Здесь каждая сцена работает на финал. А главное — их реально посмотреть за выходные.

«Яблочный уксус»

История блогерши Белл Гибсон, которая выстроила популярность на рассказах о борьбе с раком. Подписчики верят, сочувствуют и вдохновляются. Но чем дальше, тем больше несостыковок. Драма о лжи, вере и цене публичного образа.

«Девушка моего сына»

Размеренная жизнь владелицы галерей рушится, когда сын приводит новую девушку. Мать чувствует фальшь и начинает собственное расследование. Семейная драма превращается в психологическое противостояние.

«Хорошая американская семья»

Супруги удочеряют девочку с редким заболеванием. Сначала — радость, потом тревожные детали. Сомнения растут, а прошлое ребенка оказывается темнее ожиданий. Сериал держится на напряжении и недосказанности.

«Во всем виновата она»

Мать приезжает за сыном и узнает, что его никто не видел. Так начинается кошмар, знакомый каждому родителю. Детектив строится на страхе и ощущении, что время работает против героини.

«Резиденция»

Убийство во время приема в Белом доме. Под подозрением — все, от гостей до персонала. Расследование ведет эксцентричный детектив. Легкая ирония сочетается с классической интригой.

«Одна из многих»

После утечки вируса мир меняется. Несколько людей оказываются невосприимчивыми, среди них писательница Кэрол. Её не устраивает новый порядок. Фантастика о выживании и попытке вернуть контроль.

«Отдел нераскрытых дел»

Инспектор после ранения получает работу с «холодными» делами. Старые преступления оказываются не такими уж забытыми. Британская мрачность и внимание к деталям делают сериал особенно цепким.

Все эти проекты объединяет одно: законченная история. Включаете первую серию — и уже планируете, как досмотреть до финала. Для длинных выходных — идеальный формат.

Фото: Кадр из сериала «Яблочный уксус», «Хорошая американская семья», «Одна из многих»
Екатерина Адамова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
