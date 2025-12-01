Меню
Киноафиша Статьи «Думала, одну серию гляну из любопытства, но посмотрела сериал полностью»: в 2025 вышел польский детектив, который даже историки окрестили лучшим

1 декабря 2025 14:15
Кадр из сериала «Бреслау»

Если еще не смотрели его, то лучше включить как можно скорее.

Если вы снова листаете каталоги в поисках сериала на вечер и ничего не цепляет — можно перестать. Есть отличный вариант, который вы даже не рассматривали.

Польша неожиданно ворвалась в европейскую сериальную гонку и сняла один из самых атмосферных детективов года. Мрачный, стильный, про убийства, где каждый шаг — как выстрел в тишину. И называется он «Бреслау».

Город, который дышит страхом

1936-й, Вроцлав ещё зовётся Бреслау, а улицы украшены флагами рейха. Сыщик Франц Подольски — лучший в отделе, но не лучший в жизни. После неудачного задержания его отстранили от службы, жена устала от бесконечных попыток завести ребёнка, и бутылка стала ближе, чем дом. Пока в дорогом отеле не находят мёртвых: еврейского спортсмена и девушку по вызову. Убийца действует точно, будто ставит подпись ножом.

«В Польше всегда снимали очень достойные детектвные сериалы! Не знаю, правда, какие продублированы, а какие нет. Я знаю язык и смотрю без перевода, оригинальные версии», «Для меня этот сериал тоже стал лучшим иностранным ретро-детективом этого года. Меня, как историка, всегда интересовал период с 1922 года (появление фашизма в Италии) и до начала второй мировой. Не просто политика, а жизнь общества», — пишут довольные зрители.

Расследование, где ложных следов больше, чем правды

Впереди Олимпиада, скандал не нужен, и Подольски возвращают в игру. Каждое новое тело — новый нерв. Город гудит, власти давят, время летит. Улики сбивают с пути, подозреваемые появляются и исчезают так быстро, что зритель почти слышит щёлканье старой камеры. Маньяк не оставляет шанса расслабиться.

«Всем любителям качественного кинематографа советую посмотреть этот сериал. Восхищена работой операторов по постановке света. Актёрская игра выше всяких похвал», «Не так давно смотрела. Думала, одну серию гляну из любопытства, но посмотрела сериал полностью. Неплохо. Рекомендую», — подчеркивают фанаты.

Почему смотреть

«Бреслау» снимают прямо на старых улицах Вроцлава — никакой картонной истории. Архитектура, форма, автомобили — всё живёт, не изображает. Баланс между личной драмой Подольски и расследованием — точный, без провисов.

Никаких послаблений: герой платит за смелость здоровьем, браком, друзьями. Финал — не об облегчении, а о цене жизни в эпохе, где чужая смерть была почти статистикой.

«Бреслау» — это европейский нуар, где интрига держится до последнего кадра. Если хочется детектива, после которого будет тихо и немного горько — вечер найден.

Также вам будет интересно: Кто убил в Белом доме? Новый сериал «Резиденция» от Netflix оказался острее, чем многие триллеры года (и смешнее).

Фото: Кадр из сериала «Бреслау»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
