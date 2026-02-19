Думала, обсуждать будут сюжет, а обсуждают Колесникова: 5 сезон «Первого отдела» стартовал шумно — актера обвинили в «легкой халтурке»

Меню
19 февраля 2026 09:54
Кадр из сериала "Первый отдел"

Зрители разделились на два лагеря.

Пятый сезон «Первого отдела» уже стартовал, и сериал снова оказался в центре обсуждений. Проект стабильно держится в эфире, но реакция зрителей в сети выходит разной.

Вместе с новыми сериями вернулась и старая дискуссия вокруг исполнителя главной роли. Иван Колесников для одних остаётся сильным актёром, для других — примером спорного выбора ролей.

Часть аудитории считает, что карьера артиста могла сложиться иначе. Зрители вспоминают его ранние работы и сравнивают с нынешним образом следователя Юрия Брагина. Некоторые отзывы звучат резко. Автор Дзен-канала «Мир сериалов» назвал его работу «легкой халтуркой» и усомнился, что актёр полностью вжился в образ.

Появляются и более жёсткие формулировки. В обсуждениях пишут, что Колесников будто растерял прежнее мужское обаяние и драматическую глубину. Такие комментарии быстро расходятся по площадкам и формируют общий фон вокруг сезона.

При этом у актёра хватает сторонников. Их позиция звучит не менее уверенно.

«Иван Колесников — супер. Не его вина, что тема криминала на ТВ сегодня избита и почти ничего нового не придумать авторам», «Мне очень нравится Колесников, хоть какие-то новые лица, ваши Петровы уже достали», — пишут поклонники в Сети.

История с «Первым отделом» показывает привычную для долгих сериалов ситуацию. Чем дольше проект в эфире, тем сильнее разброс мнений. Новый сезон только начался, и зрительские оценки ещё будут меняться. В таких случаях время обычно расставляет акценты точнее любых споров.

Фото: Кадр из сериала "Первый отдел"
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
