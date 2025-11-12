Думала, что после второго сезона лучше не будет, но третий меня приятно поразил: этот турецкий сериал попал в мой топ-лист осени 2025 года

Вот бы «Клюквенный щербет» поучился у этого проекта…

Турецкие сериалы редко когда выдерживают испытание временем. Первый сезон огонь, а дальше идет по наклонной. Сценаристы теряют вдохновение, рейтинги падают, и, как итог — закрытие.

Но турецкий сериал «Бахар» в этом сезоне меня сильно удивил. Я даже не хотела его включать, а включив, не смогла оторваться. Рассказываю, почему не стоит списывать его со счетов и добавить в список «обязательно к просмотру» этой осенью!

Сюжет сериала «Бахар»

Не стану скрывать, что медицинские драмы — вообще не мое. Но «Бахар» заинтересовал меня своей историей. В центре сюжета — мать двоих детей Бахар, счастливая жена и просто терпила. Муж ей изменяет, свекровь постоянно унижает, а сама она и вовсе находится на грани смерти.

И только операция по пересадки печени дает женщине второй шанс. Она вспоминает, что в молодости мечтала быть врачом и решает воплотить это желание в жизнь. Так начинается ее история становления, пусть и запоздалая, но от того не менее прекрасная.

Почему второй сезон меня разочаровал?

В какой-то момент интересный сюжет сериала докатился до любовных разборок Бахар с бывшим мужем, его теперь уже официальной женой и новым возлюбленным. Она то сходилась с Эвреном, то расходилась, и это уже надоело.

Поэтому третий сезон я и не собиралась включать. А зря…

Почему третий сезон «Бахар» — крутой

В новом сезоне, который стартовал в сентябре 2025 года, сценаристы отказались от любовного четырехугольника. Катализатором новых событий стала смерть Тимура, единственного мужа Бахар и отца ее детей.

Любовные линии ушли на задний план, а вперед вышли остросоциальные темы. Способы переживания горя, запрещенные препараты у подростков, двойные стандарты в семье и многое другое. Мне не хочется спойлерить, но 3 сезон заставил меня пустить слезу в нескольких сериях.

Бахар оказалась в ловушке — между сыном, который стал копией отца, между невесткой, которую полюбила как дочь и родной дочерью, которая запуталась в себе.

Больно, остро, по-живому — вот так проходит 3 сезон «Бахар». И если вы готовы открыто взглянуть в глаза собственным страхам, включайте этот турецкий сериал. В стороне вы точно не останетесь — заденет каждого.

Ранее мы писали: Таким темпом «Клюквенный щербет» постигнет участь «Зимородка»: смотрю новые серии и удивляюсь — что вообще происходит?