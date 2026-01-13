Думала, что на 4 серии «Переходный возраст» закончился, но будет и второй сезон: что уже известно о продолжении сериала

Ещё недавно казалось, что «Переходный возраст» останется законченным высказыванием — жёстким, болезненным и самодостаточным. Мини-сериал, который бьёт по нервам и не оставляет пространства для комфортного продолжения. Но теперь это официально: второй сезон всё-таки будет.

Об этом сообщил Стивен Грэм, один из создателей проекта и исполнитель роли отца главного героя.

Что сказал Грэм о продолжении

Актёр подтвердил, что он и сценарист Джек Торн уже обсуждают будущее сериала. Правда, без конкретики и сроков. По словам Грэма, идея второго сезона пока «где-то глубоко в голове», и доставать её на поверхность авторы планируют не раньше чем через три–четыре года.

«Я не могу ответить на этот вопрос, потому что он где-то в глубинах моего сознания и сознания Джека. Мы вытащим его через несколько лет — так что оставайтесь с нами», — заявил он за кулисами церемонии «Золотого глобуса».

Иными словами: продолжение будет, но ждать его придётся долго.

О чём был первый сезон

«Переходный возраст» рассказывал историю Джейми Миллера — проблемного школьника, арестованного за убийство одноклассника. Это был не детектив в привычном смысле, а беспощадный разбор того, как насилие, одиночество и равнодушие взрослых формируют трагедию.

Помимо Грэма, в сериале сыграли Оуэн Купер, Эрин Доэрти, Кейн Дэвис, Эшли Уолтерс и Фэй Марсей. Особое внимание зрителей привлекла героиня Доэрти — психотерапевт Бриони Аристон, ставшая моральным центром истории.

Каким может быть второй сезон

Пока официальной информации нет, фанаты уже строят теории. Самые популярные версии — смена точки зрения и формат антологии. Многие хотят увидеть историю глазами родителей жертвы, другие — полностью новую сюжетную линию с другими персонажами, но в том же эмоциональном и социальном ключе.

Такой подход выглядит логичным: первый сезон был слишком цельным, чтобы напрямую продолжать его теми же героями.

Почему проекту верят

«Переходный возраст» получил сразу несколько наград «Золотого глобуса», включая призы за актёрские работы и звание лучшего мини-сериала. Это редкий случай, когда критики и зрители сошлись: шоу оказалось не просто актуальным, а по-настоящему необходимым.

Второй сезон — риск. Но если Торн и Грэм возьмут паузу именно для того, чтобы сказать что-то не менее важное, ожидание может быть оправдано.

