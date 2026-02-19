Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Думала, что лучшие сериалы по типу «Бумажного дома» делает Испания, пока не открыла для себя Италию — посмотрела взахлеб эти 8 эпизодов

Думала, что лучшие сериалы по типу «Бумажного дома» делает Испания, пока не открыла для себя Италию — посмотрела взахлеб эти 8 эпизодов

19 февраля 2026 07:58
Кадры из сериалов «Банды Милана: Новая история Блока», «Метод Фенольо. Холодное лето»

Тут два отличных варианта для нескольких вечеров.

Когда речь заходит о европейских криминальных сериалах, первым обычно вспоминают «Бумажный дом». Испания действительно задала высокий стандарт жанра. Итальянское же телевидение при этом давно снимает не менее плотные и атмосферные истории. Несколько проектов последних лет показывают, что у Италии свой почерк в криминальной драме — более приземлённый и социальный.

Ниже два сериала, которые стоит оценить тем, кто ищет напряжённые сюжеты без глянца.

«Банды Милана: Новая история Блока»

Итальянская новинка 2025 года из 8 серий, поставленная Чиро Виско. Действие разворачивается в миланских кварталах, где молодые группировки делят влияние. Главный герой Махди втягивается в цепочку конфликтов, пытаясь отомстить за личную историю. Локальная разборка постепенно перерастает в войну районов, где страдают все стороны.

Сериал делает ставку на уличный реализм. Милан здесь показан не туристическим, а напряжённым и разобщённым. История интересна тем, что не ищет героев, а показывает среду, которая формирует людей.

«Банды Милана: Новая история Блока»

«Метод Фенольо. Холодное лето»

Проект 2023 года, также на 8 серий, режиссёр Алессандро Касале. Сюжет переносит в юг Италии начала 90-х. В центре истории сержант Пьетро Фенольо, который вынужден сотрудничать с представителем криминального мира. Их союз строится не на доверии, а на необходимости.

Сериал опирается на атмосферу времени: мафиозное давление, политическую нервозность, усталость общества от насилия. Расследования здесь развиваются медленно, зато каждый шаг имеет последствия. История держится на характерах и моральных дилеммах, пишет автор Дзен-канала «Первый ряд».

Думала, что лучшие сериалы по типу «Бумажного дома» делает Испания, пока не открыла для себя Италию — посмотрела взахлеб эти 8 эпизодов

Оба проекта показывают, что итальянский криминальный жанр живёт не только мафиозными штампами. Эти сериалы работают с реальностью и делают ставку на человеческие решения, а не на эффектные трюки. Для зрителя, уставшего от однотипных ограблений и глянца, такой подход оказывается свежим.

Фото: Кадры из сериалов «Банды Милана: Новая история Блока», «Метод Фенольо. Холодное лето»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Понравились «Метод» и «Фишер»? Тогда включайте французский детектив по реальной истории и смотрите все 6 серий залпом Понравились «Метод» и «Фишер»? Тогда включайте французский детектив по реальной истории и смотрите все 6 серий залпом Читать дальше 19 февраля 2026
Посмотрела этот мини-сериал со звездой «Игры престолов» за один вечер и не пожалела: рекомендую «Ядерную угрозу» 2025 года всем Посмотрела этот мини-сериал со звездой «Игры престолов» за один вечер и не пожалела: рекомендую «Ядерную угрозу» 2025 года всем Читать дальше 18 февраля 2026
Для фанатов «Фишера» и тру-крайма: мини-сериал из 2-х эпизодов на вечер «Ученик серийного убийцы» — это все было на самом деле Для фанатов «Фишера» и тру-крайма: мини-сериал из 2-х эпизодов на вечер «Ученик серийного убийцы» — это все было на самом деле Читать дальше 18 февраля 2026
Их смотрят больше двух раз, чтобы точно все понять: 3 сериала с рейтингами 7,8 и 8,1, где важна каждая деталь Их смотрят больше двух раз, чтобы точно все понять: 3 сериала с рейтингами 7,8 и 8,1, где важна каждая деталь Читать дальше 16 февраля 2026
Критики восхваляют, но один изъян все же есть: в «Рыцаре Семи Королевств» упустили важную сцену с Дунканом Критики восхваляют, но один изъян все же есть: в «Рыцаре Семи Королевств» упустили важную сцену с Дунканом Читать дальше 19 февраля 2026
Этот криминальный сериал NBC моментально стал хитом Netflix: хотя критики приняли его прохладно Этот криминальный сериал NBC моментально стал хитом Netflix: хотя критики приняли его прохладно Читать дальше 19 февраля 2026
Попросили ИИ определить, что круче — «Игра престолов» или «Рыцарь Семи Королевств»: едва не загнали нейросеть в тупик Попросили ИИ определить, что круче — «Игра престолов» или «Рыцарь Семи Королевств»: едва не загнали нейросеть в тупик Читать дальше 19 февраля 2026
22 февраля финал «Рыцаря Семи Королевств»: объясняем, когда именно происходят события и при чём тут «Игра престолов» 22 февраля финал «Рыцаря Семи Королевств»: объясняем, когда именно происходят события и при чём тут «Игра престолов» Читать дальше 19 февраля 2026
«Укрытие» 3 сезон: что известно о сюжете, актёрах и премьере в 2026 году на Apple TV+ «Укрытие» 3 сезон: что известно о сюжете, актёрах и премьере в 2026 году на Apple TV+ Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше