Думала, что лучшие сериалы по типу «Бумажного дома» делает Испания, пока не открыла для себя Италию — посмотрела взахлеб эти 8 эпизодов

Когда речь заходит о европейских криминальных сериалах, первым обычно вспоминают «Бумажный дом». Испания действительно задала высокий стандарт жанра. Итальянское же телевидение при этом давно снимает не менее плотные и атмосферные истории. Несколько проектов последних лет показывают, что у Италии свой почерк в криминальной драме — более приземлённый и социальный.

Ниже два сериала, которые стоит оценить тем, кто ищет напряжённые сюжеты без глянца.

«Банды Милана: Новая история Блока»

Итальянская новинка 2025 года из 8 серий, поставленная Чиро Виско. Действие разворачивается в миланских кварталах, где молодые группировки делят влияние. Главный герой Махди втягивается в цепочку конфликтов, пытаясь отомстить за личную историю. Локальная разборка постепенно перерастает в войну районов, где страдают все стороны.

Сериал делает ставку на уличный реализм. Милан здесь показан не туристическим, а напряжённым и разобщённым. История интересна тем, что не ищет героев, а показывает среду, которая формирует людей.

«Метод Фенольо. Холодное лето»

Проект 2023 года, также на 8 серий, режиссёр Алессандро Касале. Сюжет переносит в юг Италии начала 90-х. В центре истории сержант Пьетро Фенольо, который вынужден сотрудничать с представителем криминального мира. Их союз строится не на доверии, а на необходимости.

Сериал опирается на атмосферу времени: мафиозное давление, политическую нервозность, усталость общества от насилия. Расследования здесь развиваются медленно, зато каждый шаг имеет последствия. История держится на характерах и моральных дилеммах, пишет автор Дзен-канала «Первый ряд».

Оба проекта показывают, что итальянский криминальный жанр живёт не только мафиозными штампами. Эти сериалы работают с реальностью и делают ставку на человеческие решения, а не на эффектные трюки. Для зрителя, уставшего от однотипных ограблений и глянца, такой подход оказывается свежим.