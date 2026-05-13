Думала, что круче исторического «Великолепного века» ничего нет: а потом включила этот турецкий сериал и теперь не могу оторваться

13 мая 2026 18:00
Кадр из сериала «Великолепный век»

Ленту «Основание: Осман» считают даже лучше истории Сулеймана.

«Великолепный век» остаётся популярным спустя 15 лет, хотя его вольная трактовка истории давно вызывает споры. Зрителей смущают условности вроде открытых нарядов в гареме, а в самой Турции консерваторы критиковали сериал за «осквернение» памяти Сулеймана и слишком сильный образ Хюррем. Проект спас лишь его успех у иностранных туристов.

Если вам важна историческая достоверность, обратите внимание на «Основание: Осман». Этот сериал многие считают более зрелищным и точным, а роль основателя империи в исполнении Бурака Озчивита стала его визитной карточкой.

Зрелищность и подготовка

Зрелищность «Основания: Осман» действительно впечатляет. Создатели вложили огромные силы в детали, явно превосходя по этому параметру «Великолепный век». Костюмы здесь — отдельная история. Для героев сшили 120 уникальных нарядов, и ни один не повторяется. Для их создания, включая доспехи, потребовалось 50 тысяч метров специально состаренной ткани.

Декорации строили с нуля и с грандиозным размахом. Съёмки проходили не в готовых дворцах или павильонах, а на специально построенных огромных площадках.

Актёрская работа также на высоте. Бурак Озчивит сам выполнял сложные трюки, а весь каст прошёл девятимесячную подготовку, включая жизнь в лесу и военные тренировки.

Меньше пафоса

Сулейман, безусловно, стал образцом правителя и влюблённого мужчины. Однако Осман из одноимённого сериала выглядит иначе — более мужественным и цельным. Его образ вызывает больше симпатии, а безудержная отвага не может не восхищать.

Персонаж Бурака Озчивита — это волевой основатель, который с нуля строит свою империю мечом и волей. Сулейман же предстаёт наследником готового величия, правителем, который скорее поддерживает и развивает созданное предками.

Кадр из сериала «Основание: Осман»

Любовная линия

Любовная линия в «Основании: Осман» построена иначе и многим кажется более искренней. Отношения Османа и Балы лишены дворцового пафоса и гаремных интриг.

Они ведут суровую кочевую жизнь, где нет места борьбе за внимание. Конечно, Осман привлекает и других женщин, но его чувства остаются неизменными.

Фото: Кадры из сериалов «Основание: Осман», «Великолепный век»
Светлана Левкина
