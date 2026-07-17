Думаете, знаете все фильмы с Фаиной Раневской? Этот тест из 8 вопросов может удивить даже поклонников актрисы

Крылатые фразы Раневской помнят почти все, а вот узнать фильмы с ее участием по одному кадру получится далеко не у каждого.

Фаину Раневскую многие знают благодаря ее остроумным высказываниям, которые давно стали афоризмами. Но прежде всего она была выдающейся актрисой, сумевшей превратить даже небольшие роли в настоящие жемчужины советского кино.

Именно поэтому мы решили посвятить новый тест ее фильмографии. В нем вас ждут восемь кадров из разных картин, в которых снималась легендарная артистка.

На первый взгляд задача кажется простой. Но мы постарались подобрать не только самые узнаваемые сцены, поэтому в некоторых случаях придется хорошенько напрячь память.

Проверьте себя: сможете ли вы без ошибок вспомнить, в каких фильмах играла Фаина Раневская? Настоящие поклонники советской классики наверняка справятся, а остальные получат отличный повод снова пересмотреть любимые картины.

Ранее мы писали: Кепка стала подсказкой: попробуйте угадать 5 фильмов СССР всего по одному кадру (тест).