Думаете, знаете все фильмы с Фаиной Раневской? Этот тест из 8 вопросов может удивить даже поклонников актрисы

Фаину Раневскую многие знают благодаря ее остроумным высказываниям, которые давно стали афоризмами. Но прежде всего она была выдающейся актрисой, сумевшей превратить даже небольшие роли в настоящие жемчужины советского кино.
Именно поэтому мы решили посвятить новый тест ее фильмографии. В нем вас ждут восемь кадров из разных картин, в которых снималась легендарная артистка.
На первый взгляд задача кажется простой. Но мы постарались подобрать не только самые узнаваемые сцены, поэтому в некоторых случаях придется хорошенько напрячь память.
Проверьте себя: сможете ли вы без ошибок вспомнить, в каких фильмах играла Фаина Раневская? Настоящие поклонники советской классики наверняка справятся, а остальные получат отличный повод снова пересмотреть любимые картины.
Ранее мы писали: Кепка стала подсказкой: попробуйте угадать 5 фильмов СССР всего по одному кадру (тест).