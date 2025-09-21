Думаете, знаете, как делаются телеэфиры? Этот сериал о новостях раскроет закулисье ТВ-редакций — и это очень смешно

Сатира, закадровые интриги и знакомые звезды: «Новости» обещает показать телевидение таким, каким мы его никогда не видели.

В Самаре идут съемки сатирической комедии «Новости» от режиссера Аскара Бисембина, знакомого зрителям по обновленным «Папиным дочкам».

В проекте собрались Виктория Разумовская, Софья Каштанова, Владимир Курцебой, Карина Зверева и Владимир Маркони. Последний играет самовлюблённого ведущего, который убеждён: без его прогноза область не узнает даже, взойдёт ли солнце.

Провинциалка против телевизионных интриг

Главная героиня — девушка Аня, решившая из провинции перебраться в большой город Цветаев, чтобы попасть в эфир.

Но попасть в редакцию оказалось только полдела: здесь царят свои правила, интриги и люди, которые не рады чужаку. Ане придётся буквально пробивать себе путь в эфир — разоблачать коррупцию, искать спонсоров и учиться дипломатии.

Виктория Разумовская о своей роли

Актриса призналась:

«Меня сразу зацепил сценарий — в нём есть живые персонажи и смешные, и трогательные одновременно. Моя героиня — журналистка, которая пытается выжить в редакции, где царят свои правила и интриги».

Она отметила, что формат мокьюментари заставляет играть иначе: зритель должен поверить, что всё происходит прямо здесь и сейчас.

Владимир Маркони: смех над собой и над телевидением

«В «Новостях» всё доведено до абсурда — и это очень похоже на то, что мы иногда видим в реальных эфирах», — говорит Маркони.

Его герой — «звезда эфира», уверенный, что без него жизнь региона остановится. По словам актёра, сериал стал для него возможностью вернуться к сатирическому жанру, знакомому ещё со времён «Реутов ТВ».

Сколько серий и чего ждать зрителям

Создатели планируют выпустить 13 серий (16+). В каждой — новая порция закулисного абсурда, где телевизионные «правила игры» становятся комедией сами по себе.

Формат обещает лёгкий, но при этом злободневный взгляд на то, как рождаются эфиры, и почему новости иногда смешнее любого ситкома.

