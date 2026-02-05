Думаете, знаете Гайдая наизусть? Угадайте его комедии по одной сцене танца (сложный тест со звездочкой)

Вопросов не очень много, но они каверзные.

Комедии Леонида Гайдая давно стали частью культурной памяти. Их пересматривают не из ностальгии, а потому что они по-прежнему работают: шутки понятны, сцены узнаваемы, герои живут своей жизнью вне времени. Эти фильмы держатся в эфире десятилетиями и стабильно собирают зрителей у экранов.

Причем аудитория давно не ограничивается теми, кто застал премьеры. Молодые зрители так же легко цитируют «Бриллиантовую руку» и «Кавказскую пленницу», как современные мемы. Гайдай оказался редким режиссером, чьи комедии понятны разным поколениям.

Мы собрали тест для тех, кто уверен, что знает эти фильмы наизусть. Задача простая только на словах: угадать комедию Гайдая по одному танцевальному кадру. Проверка не на память, а на внимательность к деталям. Посмотрим, сколько сцен вы узнаете с первого взгляда.

