Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Думаете, знаете Гайдая наизусть? Угадайте его комедии по одной сцене танца (сложный тест со звездочкой)

Думаете, знаете Гайдая наизусть? Угадайте его комедии по одной сцене танца (сложный тест со звездочкой)

5 февраля 2026 14:44
Кадры из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)

Вопросов не очень много, но они каверзные.

Комедии Леонида Гайдая давно стали частью культурной памяти. Их пересматривают не из ностальгии, а потому что они по-прежнему работают: шутки понятны, сцены узнаваемы, герои живут своей жизнью вне времени. Эти фильмы держатся в эфире десятилетиями и стабильно собирают зрителей у экранов.

Причем аудитория давно не ограничивается теми, кто застал премьеры. Молодые зрители так же легко цитируют «Бриллиантовую руку» и «Кавказскую пленницу», как современные мемы. Гайдай оказался редким режиссером, чьи комедии понятны разным поколениям.

Мы собрали тест для тех, кто уверен, что знает эти фильмы наизусть. Задача простая только на словах: угадать комедию Гайдая по одному танцевальному кадру. Проверка не на память, а на внимательность к деталям. Посмотрим, сколько сцен вы узнаете с первого взгляда.

Ранее портал «Киноафиша», зачем Гайдай снимал кошек в каждом фильме.

Фото: Кадры из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
О Шурике и Доценте слышали все, а что насчет их полных имен: сложный тест для настоящих знатоков советских фильмов О Шурике и Доценте слышали все, а что насчет их полных имен: сложный тест для настоящих знатоков советских фильмов Читать дальше 6 февраля 2026
Осторожно, это очень смешной тест: угадайте, из какого советского фильма эти корявые фразы из онлайн-переводчика Осторожно, это очень смешной тест: угадайте, из какого советского фильма эти корявые фразы из онлайн-переводчика Читать дальше 6 февраля 2026
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино Читать дальше 5 февраля 2026
Смотрим на снег, мечтаем о море: на 5/5 вопросов о летних советских мультах ответят лишь те, кому срочно нужен отпуск Смотрим на снег, мечтаем о море: на 5/5 вопросов о летних советских мультах ответят лишь те, кому срочно нужен отпуск Читать дальше 5 февраля 2026
«Простите, вас ожидает смерть» и еще 4 очень странных названия советских фильмов: угадаете сюжет хотя бы 3/5? (тест) «Простите, вас ожидает смерть» и еще 4 очень странных названия советских фильмов: угадаете сюжет хотя бы 3/5? (тест) Читать дальше 4 февраля 2026
Кривляющийся Михалков и шутки уровня ТНТ: угадайте культовый советский хит по разгромной критике из Сети (тест) Кривляющийся Михалков и шутки уровня ТНТ: угадайте культовый советский хит по разгромной критике из Сети (тест) Читать дальше 4 февраля 2026
Считаете себя знатоком советского кино? Даже те, кто пропадал в кинозалах, вряд ли отгадают все 6 фильмов по начальным кадрам (тест) Считаете себя знатоком советского кино? Даже те, кто пропадал в кинозалах, вряд ли отгадают все 6 фильмов по начальным кадрам (тест) Читать дальше 3 февраля 2026
Профессию Шурика вспомнит любой: а угадаете, кем работали главные герои 5 культовых фильмов СССР? (тест) Профессию Шурика вспомнит любой: а угадаете, кем работали главные герои 5 культовых фильмов СССР? (тест) Читать дальше 1 февраля 2026
Культовый фильм Рязанова основан на реальных событиях: не догадаетесь, о каком хите речь, ведь сюжет кажется выдумкой Культовый фильм Рязанова основан на реальных событиях: не догадаетесь, о каком хите речь, ведь сюжет кажется выдумкой Читать дальше 6 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше