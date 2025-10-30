Думаете, все иностранцы обожают «Машу и медведя»? От отзывов на IMDb волосы встанут дыбом: «Ужасное существо с огромной головой и мертвыми глазам»

Мультсериал «Маша и медведь» сегодня — это настоящий мировой феномен. Его знают и смотрят дети и взрослые по всей планете — от Европы и Азии до Северной и Южной Америки. Сериал переведен на десятки языков, а его просмотры на официальном YouTube-канале исчисляются миллиардами.

Сложилось устойчивое мнение, что иностранные зрители его просто обожают. Во многих странах непоседливая Маша и терпеливый Мишка стали такими же любимыми персонажами, как и на родине. Яркая анимация, понятный юмор без слов и узнаваемые жизненные ситуации находят отклик у людей из разных культур.

Но не все иностранцы остались в восторге после просмотра. На IMDb можно найти и немало отрицательных отзывов.

За что иностранцы ругают «Машу и медведя»

Рейтинг у мультсериала на IMDb 7,3. В основном, зрители оставили довольно положительные рецензии, но и претензий к мультику было много.

Среди основных — раздражающее поведение капризной Маши и спорный дизайн героев.

«Девочка такая раздражающая, что я каждую серию надеюсь, что медведь от нее устанет и просто сожрет», «Мультик сделан ужасно, он примитивен, безвкусен и шумен. Дизайн Медведя — явная копия какого-то диснеевского мультфильма, а Маша — просто ужасное существо с огромной головой и мёртвыми глазами. Сюжетные линии повторяются и в основном плагиатят со старых советских мультфильмов», «Девочка немного психопатка. Честно говоря, я просто не могу дождаться, когда мой ребенок вырастет и прекратит это смотреть», — пишут комментаторы.

Где в мире особенно любят «Машу и медведя»

Впрочем, поклонников все равно больше. Бренд «Маша и медведь» прочно вошел в тройку самых востребованных медиапродуктов на территории Европы, Ближнего Востока и Африки. Эта популярность проявляется не только в высоких просмотрах мультсериала, но и в масштабных продажах лицензионной продукции.

Когда Netflix включил проект в свой каталог в 2015 году, представители платформы сразу охарактеризовали его как «русский культурный феномен». Особенное удивление вызвал спецвыпуск «Машины страшилки», созданный к Хэллоуину — он привлек на платформу рекордное количество взрослых зрителей.

В Турции, где сериал стабильно входит в пятерку самых рейтинговых детских программ, в тематическом парке «The Land of Legends» создали масштабную инсталляцию — точную реплику дома медведя. Чехия и ОАЭ представили зрителям ледовые шоу по мотивам популярного мультсериала.

Особую любовь проект снискал в Италии. Согласно исследованиям, 88% итальянских детей знают персонажей мультфильма. В парке «Леоландия» под Миланом создали зону с точными копиями локаций из анимационного сериала, включая знаменитый лес и дома главных героев.

