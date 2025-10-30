Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Думаете, все иностранцы обожают «Машу и медведя»? От отзывов на IMDb волосы встанут дыбом: «Ужасное существо с огромной головой и мертвыми глазам»

Думаете, все иностранцы обожают «Машу и медведя»? От отзывов на IMDb волосы встанут дыбом: «Ужасное существо с огромной головой и мертвыми глазам»

30 октября 2025 16:40
Кадр из мультсериала «Маша и медведь»

Зрители раскритиковали и героев, и визуал.

Мультсериал «Маша и медведь» сегодня — это настоящий мировой феномен. Его знают и смотрят дети и взрослые по всей планете — от Европы и Азии до Северной и Южной Америки. Сериал переведен на десятки языков, а его просмотры на официальном YouTube-канале исчисляются миллиардами.

Сложилось устойчивое мнение, что иностранные зрители его просто обожают. Во многих странах непоседливая Маша и терпеливый Мишка стали такими же любимыми персонажами, как и на родине. Яркая анимация, понятный юмор без слов и узнаваемые жизненные ситуации находят отклик у людей из разных культур.

Но не все иностранцы остались в восторге после просмотра. На IMDb можно найти и немало отрицательных отзывов.

За что иностранцы ругают «Машу и медведя»

Рейтинг у мультсериала на IMDb 7,3. В основном, зрители оставили довольно положительные рецензии, но и претензий к мультику было много.

Среди основных — раздражающее поведение капризной Маши и спорный дизайн героев.

«Девочка такая раздражающая, что я каждую серию надеюсь, что медведь от нее устанет и просто сожрет», «Мультик сделан ужасно, он примитивен, безвкусен и шумен. Дизайн Медведя — явная копия какого-то диснеевского мультфильма, а Маша — просто ужасное существо с огромной головой и мёртвыми глазами. Сюжетные линии повторяются и в основном плагиатят со старых советских мультфильмов», «Девочка немного психопатка. Честно говоря, я просто не могу дождаться, когда мой ребенок вырастет и прекратит это смотреть», — пишут комментаторы.

Кадр из мультсериала «Маша и медведь»

Где в мире особенно любят «Машу и медведя»

Впрочем, поклонников все равно больше. Бренд «Маша и медведь» прочно вошел в тройку самых востребованных медиапродуктов на территории Европы, Ближнего Востока и Африки. Эта популярность проявляется не только в высоких просмотрах мультсериала, но и в масштабных продажах лицензионной продукции.

Когда Netflix включил проект в свой каталог в 2015 году, представители платформы сразу охарактеризовали его как «русский культурный феномен». Особенное удивление вызвал спецвыпуск «Машины страшилки», созданный к Хэллоуину — он привлек на платформу рекордное количество взрослых зрителей.

В Турции, где сериал стабильно входит в пятерку самых рейтинговых детских программ, в тематическом парке «The Land of Legends» создали масштабную инсталляцию — точную реплику дома медведя. Чехия и ОАЭ представили зрителям ледовые шоу по мотивам популярного мультсериала.

Особую любовь проект снискал в Италии. Согласно исследованиям, 88% итальянских детей знают персонажей мультфильма. В парке «Леоландия» под Миланом создали зону с точными копиями локаций из анимационного сериала, включая знаменитый лес и дома главных героев.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где живут герои мультика «Маша и медведь».

Фото: Кадры из мультсериала «Маша и медведь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Холод, снег и Маша как всегда в центре событий: зимнюю серию «Маши и Медведя» «Дело было в январе» посмотрели 77 миллионов зрителей Холод, снег и Маша как всегда в центре событий: зимнюю серию «Маши и Медведя» «Дело было в январе» посмотрели 77 миллионов зрителей Читать дальше 30 октября 2025
Сначала вышла, потом покорила 31 000 000 зрителей: объясняем феномен новой серии «Маши и Медведя» «Книжка-лягушка» Сначала вышла, потом покорила 31 000 000 зрителей: объясняем феномен новой серии «Маши и Медведя» «Книжка-лягушка» Читать дальше 29 октября 2025
«Такое никогда не покажут у нас по ТВ»: корейцы посмотрели «Ну, погоди!» и восхитились смелостью советского мультика «Такое никогда не покажут у нас по ТВ»: корейцы посмотрели «Ну, погоди!» и восхитились смелостью советского мультика Читать дальше 29 октября 2025
«Звездные войны: Видения» — не канон, но зрители не могут оторваться от 3 сезона: вот как мультик связан с основной франшизой «Звездные войны: Видения» — не канон, но зрители не могут оторваться от 3 сезона: вот как мультик связан с основной франшизой Читать дальше 31 октября 2025
100 Баззов Лайтеров и одно крушение: «История игрушек 5» обещает самый безумный эпизод Pixar — один из актеров озвучки проболтался 100 Баззов Лайтеров и одно крушение: «История игрушек 5» обещает самый безумный эпизод Pixar — один из актеров озвучки проболтался Читать дальше 31 октября 2025
10 новых серий «Чебурашки» взорвали Сеть: 2 миллиона у экранов и 2 миллиона онлайн — это что, новый хит осени? 10 новых серий «Чебурашки» взорвали Сеть: 2 миллиона у экранов и 2 миллиона онлайн — это что, новый хит осени? Читать дальше 30 октября 2025
«Сплошной расизм и главный герой-головорез»: за что американцы возненавидели «Брат 2» и лично Багрова «Сплошной расизм и главный герой-головорез»: за что американцы возненавидели «Брат 2» и лично Багрова Читать дальше 30 октября 2025
Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»? Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»? Читать дальше 29 октября 2025
Новосельцев — альфонс, а Надя — стерва и манипуляторша: современные зрители посмотрели советские фильмы и все поняли про героев Новосельцев — альфонс, а Надя — стерва и манипуляторша: современные зрители посмотрели советские фильмы и все поняли про героев Читать дальше 29 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше