Думаете, уже видели все от Хабенского? Тогда 5 февраля включите «Здесь был Юра» — один герой там делает то, на что не решались даже в «Методе»

Российский прокат снова готовится к громкой премьере: вышел трейлер «Здесь был Юра» — драмы, где Константин Хабенский делает то, что давно ждали зрители.

Эта история про музыку, коммуналку и внезапную ответственность уже получила гран-при «Маяка-2025» и выходит в кино 5 февраля 2026 года. И по первому впечатлению — это совсем не тот фильм, где всё понятно с первой минуты.

Новая пауза перед взрослой жизнью

В центре сюжета — трое друзей за тридцать, всё ещё мечтающих стать рок-звёздами. Олег, Серёга и Чеба играют в маленькой группе, живут плечом к плечу в тесной коммунальной квартире и готовятся к важному выступлению на локальном фестивале. Но именно накануне концерта в их жизнь приходит Юра — дядя Олега, 50 лет, человек с ментальными особенностями, которому нужен постоянный присмотр.

Не про жалость, а про реальность

Фильм не превращает диагноз в сюжет. Напротив — он разрывает шаблон. Здесь нет натужной слезливости. История наполнена иронией, теплом и той самой бытовой правдой, которая делает кино живым, а героев — узнаваемыми.

Хабенский, к которому придётся привыкать заново

Юра — не декоративный персонаж и не набор симптомов. Он играет не диагноз, а персонажа, чьё ментальное состояние не позволяет воспринимать мир вокруг так же, как все остальные. Хабенский делает роль объёмной и хрупкой одновременно — так, что зритель ловит себя на мысли, что никогда не видел его таким.

Молодые актёры не теряются в тени мастера

Кузьма Котрелёв и Денис Парамонов держат линию наравне. Парамоновский Олег — человек, застрявший между юностью и взрослением, который вечно напевает чужие хиты и пытается разобраться, кем он вообще хочет быть. Их дуэт с Хабенским — отражение поколения, которое всё время откладывает «начать жить».

Кино, которое делает мягко, но попадает точно

«Здесь был Юра» — это не история о том, как кто-то «изменил чужую жизнь». Это кино про эмпатию без громких слов. Про то, как в совершенно неподходящий момент появляется человек, способный тихо расставить всё по местам. И про то, что доброта — не жест, а повседневное действие.

