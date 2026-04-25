Киноафиша Статьи Думаете, уже видели всё? Netflix и HBO засмотрены до дыр? Этот детектив напоминает «Фишер» и «Метод», но бьёт жёстче — тоже про маньяков

Думаете, уже видели всё? Netflix и HBO засмотрены до дыр? Этот детектив напоминает «Фишер» и «Метод», но бьёт жёстче — тоже про маньяков

25 апреля 2026 13:00
Кадр из сериала «Статья 97»

Всего 8 эпизодов, которые можно осилить за один выходной.

Если кажется, что вы уже пересмотрели всё — от скандинавских нуаров, топов Нетфликс до российских хитов, есть шанс приятно удивиться. Сериал «Статья 97» — редкий пример крепкого детектива из Узбекистана, который не пытается понравиться, а просто делает своё дело.

История начинается с конца. Подполковник Эргаш собирается на пенсию: здоровье подводит, да и личная трагедия не отпускает — много лет назад убили его дочь. Кажется, всё позади, но в пригороде Ташкента снова появляется маньяк, и детали преступлений слишком знакомы.

Эргаш возвращается в дело, понимая, что времени у него меньше, чем кажется — государство готовится отменить смертную казнь, и это меняет правила игры. По атмосфере напоминает «Фишер», «Метод» или «Хрустальный».

В сериале нет знакомых лиц и громких имён. Режиссёр Абдуазим Илхомжонов и актёр Бобур Юлдашев для большинства зрителей — чистый лист, но именно это работает на атмосферу. Здесь нет ощущения «сериала», есть ощущение чужой реальности, в которой всё жёстче и проще одновременно.

Сюжет прямолинеен, и внимательный зритель может догадаться, куда всё идёт. Но дело не в интриге. «Статья 97» с рейтингом 7,4 на КП цепляет другим — фоном. История разворачивается на фоне бедности, бытового насилия и устаревающей системы, где методы старой школы всё ещё дают результат.

Это короткий формат — всего восемь эпизодов, и в них нет лишнего. Жёстко, сухо, местами неудобно, пишут зрители. Но именно поэтому сериал запоминается. Хотите чего-то нового и волнующего? Включайте «Статью 97» и наслаждайтесь.

Фото: Кадр из сериала «Статья 97»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
