Думаете, Толкин обожал битвы и Балрога? А он хранил в сердце совсем другие сцены из «Властелина колец» — вот 2 самые любимые

25 ноября 2025 08:56
Кадр из фильма «Властелин Колец»

Он дорожил ими сильнее эпичных сражений.

Во время работы над «Властелином колец» сам Толкин чаще всего говорил не о драконах, битвах и королях, а о двух эпизодах, которые миллионы зрителей легко проскальзывают мимо.

Он признавался, что из всей огромной истории именно в них — самое личное и самое важное. И хотя одна из этих сцен вообще не вошла в фильмы Питера Джексона, для Толкина она была почти сердечной тайной.

Сцена, в которой живёт вся любовь Арагорна

В «Братстве Кольца» есть тихий момент перед входом в Лотлориэн: Фродо замечает Арагорна на холме Керин Амрот. Тот держит жёлтый цветок и будто разговаривает с кем-то, кого Фродо не видит. Хоббит и представить не мог, что именно здесь Арагорн когда-то обручился с Арвен, и память о том дне снова накрыла его.

Арагорн, очнувшись, сказал Фродо:

«Здесь сердце эльфийского народа, живущего в этом мире. И здесь останется моё сердце, если только за тёмными дорогами нам с тобой не удастся увидеть свет».

Толкин любил этот эпизод потому, что история Арвен во многом была списана с его жены Эдит. Для него это был не просто фэнтези-пейзаж, а личная боль и личная надежда, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Кадр из фильма «Властелин Колец»

Момент, когда Рохан пришёл на помощь

Вторая любимая сцена — кульминация осады Минас Тирита в «Возвращении короля». Город почти пал, врата проломлены, Король-чародей поднимает меч над Гэндальфом, и кажется, что света уже не будет. В этот миг Толкин вставляет звук, который ломает тьму — крик петуха, объявляющий рассвет.

А после него приходит ответ гор:

«Рога, рога, рога… Наконец пришёл Рохан».

Именно этот переход от абсолютной безнадёги к вспышке надежды Толкин считал вершиной истории Рохана и Гондора. Джексон убрал петуха, но сохранил всё остальное — и сделал сцену одной из самых мощных в кино.

Читайте также: Одна фраза Бильбо в «Братстве кольца» запутала даже преданных фанатов Толкина: но этому есть логичное объяснение

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
