Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона

Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона

26 сентября 2025 17:09
Кадр из фильма «Терминатор»

Даже киборгу нужно подкрепиться.

Когда в «Терминаторе 3» зрители увидели, как Т-800 ест шоколадную вафлю прямо с обёрткой, у многих возникло недоумение: зачем киборгу человеческая еда? Ответ лежит в изначальной задумке Джеймса Кэмерона, который хотел сделать образ машины ещё более реалистичным.

Терминатору изначально нужно было есть

Кэмерон задумывал Т-800 как полноценного шпиона, которого невозможно отличить от человека. Плоть, покрывающая металлический скелет, должна была выглядеть живой — для этого ей требовалось питание.

Идея заключалась в том, что Терминатор поглощает обычную человеческую еду, чтобы поддерживать ткани в рабочем состоянии, иначе они бы начали быстро разлагаться и выдавали машину.

Несостоявшаяся сцена с вафлей

Арнольд Шварценеггер рассказывал, что был готов сыграть этот эпизод в оригинальном фильме. Причём он хотел съесть именно свою любимую австрийскую шоколадную вафлю. Но на тестовых показах реакция публики оказалась резко отрицательной: зрителям показалось абсурдным, что бездушный убийца внезапно занимается бытовыми вещами вроде еды.

Возвращение идеи в «Терминаторе 3»

Позже, когда режиссёры третьей части искали, как разнообразить образ Т-800, они вспомнили отложенную задумку Кэмерона. Так появилась короткая сцена, где киборг съедает вафлю прямо с упаковкой. Этот штрих объяснялся логикой — машине важна не сама пища, а органическая оболочка, которая должна сохраняться свежей.

Почему идея не прижилась

Хотя объяснение было логичным, многие фанаты всё равно восприняли момент как странный. Ведь привычный образ Терминатора — это холодный механизм, а не персонаж, сидящий за столом. Именно поэтому концепт так и остался редкой деталью, скорее любопытным фактом из истории франшизы, чем полноценной частью канона.

Также прочитайте: Кто слабее Т-1000 и почему Т-800 идеален: рейтинг всех 8 моделей «Терминатора»

Фото: Кадр из фильма «Терминатор»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Читать дальше 25 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше