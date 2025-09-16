Думаете, советского «Шерлока» снимали только в Ленинграде? По факту: 2% Лондона, 6% Абхазии, 12% Эстонии

Где на самом деле создавали атмосферу викторианской Англии.

Многие уверены, что культового советского «Шерлока Холмса» снимали исключительно в Ленинграде. Но реальная география сериала гораздо богаче.

Сайт Интернет-памятник телесериалу выяснил: 62% кадров сняты в Ленинграде и области, 18% — в Латвии, 12% — в Эстонии, 6% — в Абхазии. И 2% эпизодов — это настоящий Лондон.

Лондонские кадры в советском сериале

В фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры» можно увидеть реальные виды Темзы.

Эти кадры снял корреспондент Центрального телевидения Виталий Ильяшенко с прогулочного теплохода в Лондоне.

Их аккуратно вплели в картину, и зрители впервые увидели настоящий Лондон в советском фильме — пусть даже на несколько секунд.

Как Ленинград стал викторианским Лондоном

Основная магия создавалась в Ленинграде. Узкие улочки, дворы-колодцы и гранитные набережные идеально подходили для викторианской атмосферы.

Улица Гороховая, Васильевский остров, старые особняки на Петроградской стороне — всё это становилось лондонскими декорациями.

Рига, Таллин и Абхазия

Съёмочная группа искала места, где можно обмануть зрительское восприятие. Рига дала сериалу старинные фасады и уютные улочки, Таллин — средневековую архитектуру, а солнечная Абхазия подарила сериалу морские пейзажи и просторные виды.

Эти локации сделали проект масштабным и визуально убедительным.

Создатели стремились не просто показать Лондон, а создать ощущение подлинности. Даже спустя десятилетия кажется, что Ливанов и Соломин действительно гуляют по улицам викторианской Англии.

